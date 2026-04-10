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Por Redacción Red43

Sánchez Albornoz calificó de “inconstitucional” la reforma de la Ley de Glaciares

La concejal de Esquel, Silvana Sánchez Albornoz, abordó la reforma de la Ley de Glaciares y también planteó inquietudes por denuncias y situaciones de violencia institucional.
Por Redacción Red43

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Durante su hora de preferencia en una nueva sesión del Concejo Deliberante de Esquel, la concejal Silvana Sánchez Albornoz expresó su postura respecto a la reciente modificación de la Ley de Glaciares aprobada en el Congreso de la Nación.

 

“Para esta hora de preferencia traje algunas opiniones que quiero compartirles sobre lo que para mí fue una nueva entrega de nuestro país el día de ayer a la madrugada en el Congreso de la Nación con la modificación de la Ley de Glaciares”, señaló.

 

En ese sentido, sostuvo: “La verdad es que ya venimos haciendo alusión que la motosierra ya pasó por las universidades, ya pasó por los jubilados y jubiladas, ya pasó por las personas con discapacidad, pasó por los trabajadores y trabajadoras y ahora, lamentablemente, la motosierra llegó a los glaciares y al ambiente perigracial”.

 

La edil cuestionó la validez de la normativa y afirmó: “Lo que se votó ayer a la madrugada, la verdad que fue una modificación que es inconstitucional, una nueva ley inconstitucional como nos tiene acostumbrados”.

 

Al fundamentar su postura, indicó que “esta ley es inconstitucional porque claramente pretende modificar de manera totalmente irregular el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional”, y agregó que dicho artículo establece los presupuestos mínimos ambientales que deben ser respetados por las provincias.

 

Asimismo, planteó que “no hablamos ni más ni menos que del agua, el agua que necesitamos todos y cada uno de los argentinos para vivir y para desarrollarnos”, y vinculó la modificación con intereses productivos: “Y atrás está claramente la minería, porque se necesitaba modificar esta ley para avanzar con la actividad minera”.

 

También cuestionó los argumentos a favor de la iniciativa: “Pretendían que cayéramos en esta falsa dicotomía de que si cuidamos el ambiente no queremos la producción y la verdad que eso es falso”.

 

En otro tramo, sostuvo: “Esta ley no es una ley que presentó Milei. No nos confundamos. Esta es una ley del FMI”, y la vinculó a exigencias del organismo internacional.

 

No obstante, destacó la participación ciudadana en defensa del ambiente: “Vi una esperanza más viva que nunca en los más de 100 mil personas que nos anotamos para defender nuestros glaciales”, concluyó.

 

Finalmente, expresó que “la gente la está pasando muy mal” y vinculó esa situación con denuncias de violencia institucional, en particular contra el ex funcionario Iván Pereira, cuyos hechos repudió. Además, recordó episodios ocurridos en 2024 dentro del Concejo Deliberante, advirtió que existen múltiples denuncias de vecinos y empleados municipales por maltrato, pidió dar tratamiento a esos expedientes y expresó su preocupación por la vulnerabilidad de quienes no cuentan con herramientas para defenderse.

 

 

R.G.

 

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