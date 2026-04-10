Puente Tello: Chamorro pidió respuestas al reclamo vecinal

La concejal Evangelina Chamorro se expresó en la sesión del Honorable Concejo Deliberante sobre la denuncia por violencia del funcionario Iván Pereira: “nosotros venimos manifestando que es un municipio violento, y no por los hechos que se dieron y que son de público conocimiento del 2 de abril en adelante, nosotros vamos a traer a cuento varias situaciones en las que nosotros manifestamos esta actitud violenta por parte de esta gestión”.



Según explicó el damnificado Daniel Almendra, el conflicto comenzó por denunciar el abandono de un puente barrial: “No sé si recordarán cómo destituyeron a la presidenta de la sede barrial (del barrio Bella Vista) que llevaba adelante un comedor, hoy el comedor no funciona más, la sede no se regularizó nunca y el tratamiento violento que se dio en fechas a fin de año, 30 de diciembre, el destrato hacia las vecinas que llevaban adelante las gestiones dentro de esta sede barrial. La sede del Chanico Navarro, completamente abandonada. Parece que hay que ser y estar alineados con la gestión de gobierno para que las sedes barriales tengan una mirada positiva en su gestión”.



La falta de respuesta, argumenta Chamorro, es una actitud de por si violenta: “ni hablar de los recortes en los alimentos que se proveen y la desorganización que la mantiene. Los vecinos sin servicios, otra actitud violenta de este gobierno municipal. El destrato a reclamos. Y cerramos con el Puente Tello, Es una promesa que inicia por un reclamo vecinal, una reunión de vecinos y vecinas con el hoy exfuncionario Pereira, y posteriormente también se acerca el Intendente Taceta a esa reunión”.



El Frente Vecinal presentó un proyecto al respecto del puente, en 2024, pidiendo al Ejecutivo que arregle el puente de la calle Gobernador Tello y, al mismo tiempo, avance en la construcción de un nuevo paso peatonal y vehicular que garantice el tránsito.



Ese tema fue el disparador de la violencia entre Pereira y Almendra: “De esta banca se presentó un proyecto, El barrio aumentó, cambió, hay otra dimensión demográfica, entonces la urgencia es remediar eso, la urgencia es instalar un puente, básicamente, para los vecinos que viven de aquel sector de la ciudad. Dejen de tirarse la pelota y hagan los trabajos a los cuales se comprometieron a hacer”.



Por último, explicó las decisiones violentas que observa desde la gestión nacional, con la Ley de Glaciares: “Hay una demanda conjunta que llevan adelante varias organizaciones y que al día de ayer ya llevaba más de 136.000 firmas y seguramente hoy lo debe haber superado ampliamente”.



El abandono en áreas de salud que tiene su alcance local: “Dieron de baja el Remediar. El Plan Remediar viene desde el año 2002, se canaliza a través de las APS, que son los Centros de Atención Primaria de la Salud y que acá tenemos muchos en la ciudad de Esquel, que tienen conocimiento de primera mano de la necesidad y de las carencias de nuestros vecinos. Bueno, hay personas con patologías crónicas y no crónicas que son dependientes de esta medicación, necesitan esta medicación. Me gustaría saber qué piensa la secretaria de Salud de nuestra provincia respecto de la gravedad”.



La concejal Chamorro concluyó su exposición marcando la gravedad de apoyar políticas de guerra internacional: “estamos en un momento de guerra, un momento de terror, un momento en donde hay un presidente que se digna de amenazar de que va a evaporar prácticamente a toda una comunidad de la faz de la tierra”.



SL

