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Por Redacción Red43

Esperando el 25 de mayo: el Auditorio Municipal se colmó de música, emoción y patriotismo

Con un auditorio repleto, vecinos y familias participaron de la tradicional velada patriótica que recibió el 25 de Mayo con música, emoción y el Himno Nacional a la medianoche.
Por Redacción Red43

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La noche del 24 de mayo se vivió con emoción y un fuerte sentimiento patrio en el Auditorio Municipal, donde, tal como estaba previsto, desde las 22:30 comenzó una velada especial para esperar la llegada de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

 

 

Con un auditorio colmado de vecinos, familias y autoridades, la propuesta estuvo marcada por un destacado concierto musical que acompañó la cuenta regresiva hacia la medianoche, en una noche cargada de emoción, identidad y encuentro.

 

A las 00:00, en un momento profundamente significativo, se entonó el Himno Nacional Argentino, acompañado por el respeto y la emoción de un público que colmó la sala y participó de uno de los instantes más sentidos de la jornada.

 

 

Como cada año, la Banda Militar “Malvinas Argentinas”, dirigida por el maestro de banda Leonardo Lazarte, fue la gran protagonista de la velada, brindando un concierto de gran nivel que acompañó toda la noche con la interpretación de distintas piezas musicales. Su presentación, marcada por la calidad interpretativa y el repertorio compartido, despertó el reconocimiento y el aplauso del público presente, consolidando se como uno de los momentos más esperados de la previa al 25 de Mayo.

 

La propuesta permitió compartir una noche distinta, en la que la música y los símbolos nacionales se transformaron en el punto de encuentro para recibir una de las fechas más significativas de la historia argentina.

 

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