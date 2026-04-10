Otra vez, pánico en la escuela: un alumno entró y amenazó con “matar a todos sus compañeros”

En minutos, la rutina de un día de clases se transformó en pánico y caos. Un alumno de un colegio secundario de Cipolletti amenazó con matar a sus compañeros y rápidamente el edificio se llenó de padres intentando retirar a sus hijos, mensajes de preocupación y patrulleros de la Policía.

El colegio Estación Limay de Cipolletti vivió horas de tensión por la amenaza del alumno de segundo año hacia sus compañeros. "Les dijo que iba a ir con un arma y los iba a matar a todos", aseguraron fuentes vinculadas al operativo preventivo que montaron la Policía y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

La amenaza ocurrió apenas diez días después de la balacera en un colegio secundario de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un adolescente de 15 años abrió fuego con una escopeta y mató a Ian Cabrera, de apenas 13 años. Con ese antecedente tan presente, hubo pánico entre los receptores de la intimidación y muchos alumnos avisaron inmediatamente a sus padres.

Por el hecho se radicaron denuncias en la Policía y la Fiscalía. Sin embargo, por su edad, el adolescente no puede ser acusado de delito alguno por lo que la Fiscalía dio aviso a la Senaf para que intervenga en la situación. A partir del incidente, se realizaría un abordaje conjunto entre especialistas de Educación, técnicos del Senaf y autoridades del colegio.

Luego del susto inicial, los padres de los alumnos reclamaron garantías de seguridad para sus hijos y manifestaron que, en algunos casos, los adolescentes no querían volver a clases. En ese contexto, este viernes hay clases porque el alumno que amenazó a los compañeros no concurrirá al establecimiento.

El episodio involucró inicialmente a estudiantes de un curso de segundo año, pero la dirección de la escuela notificó a todos los padres para evitar que el caso trascendiera con información errónea. "Nos comunicamos con ustedes para informar que, ante una situación ocurrida en el día de ayer en el Nivel Medio, se ha procedido a la activación del protocolo institucional de cuidado y resguardo", informaron oficialmente a los padres.

Desde el colegio aseguraron que el jueves habría presencia policial permanente y anticiparon que a partir de hoy se trabajará "de manera responsable y articulada con los organismos correspondientes, priorizando el bienestar de nuestros estudiantes".

La amenaza de matar a los compañeros habría sido el punto culminante de una relación conflictiva que comenzó en 2025, cuando el grupo cursaba primer año. El acoso escolar -bullying- aparece una vez más como el trasfondo de una situación violenta, en este caso en forma de amenaza.

Si bien no es el único factor, en los episodios de violencia escolar el bullying siempre está presente. Incluso, fue el detonante del primer antecedente trágico en un colegio secundario. En 2004 Juniors Solich abrió fuego en un colegio de Carmen de Patagones y mató a tres compañeros. Tenía graves problemas con su padre, quien lo golpeaba, pero estalló en la escuela, donde sufría acoso.

Según trascendió, la familia del adolescente de Cipolletti que amenazó a sus compañeros había recurrido previamente a las autoridades del colegio para pedir que se interviniera por situaciones de acoso y discriminación de las que era víctima. El maltrato verbal hacia el estudiante también será motivo del trabajo articulado que se realizará en el colegio para mejorar la convivencia.

Este viernes, en el Colegio Estación Limay hay actividad escolar en medio de un clima de incertidumbre a la espera del desarrollo del trabajo interdisciplinario para lograr una convivencia armónica tras las amenazas de muerte.