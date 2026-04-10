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10 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Escalona reclamó informes por el estado de las escuelas y la gestión municipal

El concejal del bloque de minoría solicitó precisiones sobre infraestructura escolar y cuestionó el manejo administrativo y político de la Municipalidad. 
Por Redacción Red43

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Durante la hora de preferencia de la última sesión, el concejal Martín Escalona inició su exposición manifestando su preocupación por la situación de la infraestructura escolar. El edil detalló que existen establecimientos con fallas graves y recordó la vigencia de la ordenanza que obliga al Ejecutivo a relevar estas situaciones. "La 7722 tiene 18 centímetros de hundimiento de un lado y 17 del otro", afirmó citando un informe técnico, a la vez que solicitó que el municipio eleve un informe urgente sobre el estado edilicio general.

 

En el mismo sentido, el referente del bloque de minoría cuestionó el funcionamiento administrativo y político de la gestión local. Entre los ejemplos mencionados, Escalona hizo referencia a la situación del puente Calfín, señalando que se registraron demoras excesivas para tareas de mantenimiento básicas. "Es una gestión violenta en lo simbólico, en lo político, en lo administrativo", sostuvo el concejal al expresar su descontento por el modo en que se abordan los reclamos de los vecinos y comunicadores locales.

 

Finalmente, el concejal se refirió al conflicto en la planta de tratamiento de residuos y pidió evitar el enfrentamiento entre ciudadanos. Señaló que existe una necesidad de transparencia técnica respecto al funcionamiento de la planta y el impacto en la zona de Nahuelpan. "Violento es que la planta de tratamiento te contamine donde vos producís para sostener tu economía", concluyó el edil al reclamar que el Ejecutivo Municipal brinde explicaciones claras y soluciones de fondo a la problemática ambiental.

 

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