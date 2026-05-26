¿Cómo sigue el tiempo después del fin de semana largo?

Después de un fin de semana otoñal muy disfrutado en la Comarca Andina, con mañanas frescas y tardes soleadas, el martes trae un escenario con cielo cubierto, ambiente frío desde temprano y una sensación típica de esta época del año.

La jornada comenzó con temperaturas cercanas a los 0° en varios sectores de la Comarca, especialmente en zonas bajas donde el frío suele quedarse más tiempo durante la madrugada. Aunque no se espera un día extremo, sí será una mañana para salir bien abrigados.

Martes sin lluvias

Durante gran parte del día predominarán las nubes, especialmente desde media mañana en adelante. No aparecen lluvias importantes en el pronóstico y el tiempo se mantendría estable, aunque con poco sol en comparación con los últimos días.

La temperatura irá subiendo lentamente después de las 10 de la mañana y el momento más agradable se espera entre el mediodía y primeras horas de la tarde, cuando los valores podrían rondar los 10° a 14° según la zona y la presencia de algunos claros temporarios.

Hacia la noche volverá a sentirse el descenso térmico, con un ambiente frío y húmedo típico de finales de mayo en la cordillera.

Poco viento y sensación de quietud

Otro dato que marcará el día será la escasa circulación de viento. Apenas se esperan brisas suaves, por momentos casi imperceptibles.

La nubosidad además ayudará a dejar un paisaje más apagado y otoñal, distinto al de las últimas tardes soleadas que se vivieron durante el fin de semana largo.

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O.P.