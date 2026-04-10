El Concejo aprobó una suba en las tarifas para taxis y remises en Esquel

En una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel se aprobó la actualización de tarifas para los servicios de taxis y remises.

Durante la lectura del proyecto se indicó: “Artículo 1: establézcanse las tarifas que se detallan a continuación para la prestación del servicio público de taxis dentro del ejido municipal que comenzarán a regir a partir de la promulgación”. En ese marco, se fijó la bajada de bandera en $2.300, cada 100 metros recorridos en $230 y cada minuto de espera en $580.

Asimismo, se establecieron tarifas nocturnas, que regirán “desde las 22 horas y hasta las 06 horas”, con valores de bajada de bandera a $2.900, cada 100 metros recorridos en $290 y cada minuto de espera a $670.

También se incorporaron tarifas específicas para los parajes: viaje entre el radio céntrico y la escuela N° 188 de Río Percy a $17.900 y hasta Estación Nahuel Pan a $17.400, con montos diferenciados en horario nocturno.

En cuanto al servicio de remises, se aprobó el cuadro tarifario con destinos determinados, entre ellos: a la Escuela N° 107 de Nahuel Pan a $20.300, viaje a la Escuela N°188 de Río Percy por $21.300, viaje al Aeropuerto a $41.300 y La Hoya a $41.300, además de un valor de $1.900 por kilómetro adicional.

Al momento de fundamentar su voto, la concejal Silvana Sánchez Albornoz expresó: “Voy a adelantar mi voto positivo, pero también quiero aprovechar este punto para solidarizarme con todos los trabajadores al volante”, y agregó: “La están pasando mal”.

Por su parte, la concejal Chamorro señaló críticas al proyecto y adelantó su rechazo: “Nunca se consideran los usuarios del servicio. No están en la mesa de discusión”, y añadió: “Vamos a tener todos los meses una ordenanza para permitir aumentos o vamos a pensar en algo integral”.

Finalmente, ambas ordenanzas fueron aprobadas por mayoría, con un voto negativo, quedando establecidas las nuevas tarifas para su implementación tras la promulgación.

R.G.