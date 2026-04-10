Educación y tecnología: Chubut impulsa la robótica y la inteligencia artificial en las escuelas

Con el objetivo de consolidar una agenda de articulación educativa y tecnológica orientada al fortalecimiento del sistema educativo y a la incorporación de nuevas herramientas de innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta, mantuvo en Rawson una reunión de trabajo con el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate.

Durante el encuentro, desarrollado en la sede del Ministerio de Educación, se revisaron y organizaron distintas líneas de acción que articulan al Ministerio de Educación, el municipio de Comodoro Rivadavia y la Agencia Comodoro Conocimiento, con el propósito de impulsar propuestas educativas innovadoras que impacten tanto en la educación formal como no formal de la ciudad y la región.

Uno de los ejes centrales fue la planificación de una nueva edición de EduCO, evento que se ha consolidado como uno de los más importantes de Chubut y la Patagonia al integrar iniciativas vinculadas a todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

Al respecto, el ministro José Luis Punta valoró el trabajo conjunto y destacó que “es fundamental avanzar en propuestas que integren tecnología, formación docente e innovación, porque la educación necesita adaptarse a los cambios que ya están ocurriendo. La articulación con la Agencia Comodoro Conocimiento nos permite fortalecer estas líneas y ampliar oportunidades para estudiantes y docentes de toda la provincia”.

Formación docente y desarrollo de capacidades tecnológicas

Otro de los temas abordados fue la reintegración de la Liga Nacional de Robótica, iniciativa orientada a fortalecer las habilidades tecnológicas en estudiantes y promover vocaciones vinculadas a la ciencia, la innovación y la tecnología.

Asimismo, se avanzó en el desarrollo de líneas de formación docente vinculadas a los desafíos de la transformación digital. En este marco, se destacó la implementación de una Diplomatura en Inteligencia Artificial impulsada por la Agencia Comodoro Conocimiento, que contará con becas otorgadas por el Ministerio de Educación y proyecta el lanzamiento de una segunda cohorte ante la creciente demanda del sistema educativo.

La reunión reafirma el compromiso del Gobierno del Chubut de continuar fortaleciendo la articulación institucional para promover una educación inclusiva, innovadora y orientada al desarrollo de capacidades que respondan a los desafíos del presente y del futuro.









M.G