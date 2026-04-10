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Por Redacción Red43

Histórico: la misión Artemis II regresa hoy a la Tierra tras rodear la Luna

Los cuatro astronautas de la NASA finalizaron el viaje tripulado más lejano de la historia. Se espera que la cápsula Orión americe esta noche en el Océano Pacífico a una velocidad récord.
Por Redacción Red43

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La humanidad está a solo unas horas de completar un hito histórico en la exploración espacial. La misión Artemis II de la NASA, el primer vuelo tripulado a la Luna desde 1972, culminará esta noche con el regreso de la cápsula Orión a la Tierra. Los cuatro astronautas a bordo, que completaron con éxito un viaje de diez días rodeando el satélite natural, se convertirán en los seres humanos más rápidos en reingresar al planeta, alcanzando una velocidad aproximada de 40.233 km/h.

 

El cronograma para este viernes indica que la tripulación realizó una maniobra final de corrección de trayectoria durante la tarde para ajustar su camino hacia el punto de impacto. El amerizaje está previsto exactamente para las 21:07 (hora argentina) en el Océano Pacífico, frente a las costas de California. Allí, un equipo de rescate especializado a bordo del buque USS John P. Murtha ya se encuentra posicionado para recuperar a los astronautas mediante helicópteros apenas la cápsula toque el agua.

 

Durante el reingreso, la cápsula Orión deberá enfrentar temperaturas extremas al atravesar la atmósfera terrestre antes de desplegar sus paracaídas. Este procedimiento es crítico, ya que pone a prueba el escudo térmico de la nave bajo las condiciones más exigentes registradas en una misión tripulada moderna. El éxito de esta maniobra abrirá definitivamente las puertas para Artemis III, la misión que planea llevar nuevamente a una mujer y a un hombre a la superficie lunar en los próximos años.

 

El regreso de Artemis II podrá seguirse minuto a minuto a través de las plataformas digitales oficiales de la NASA y los principales portales de noticias. Para los entusiastas del espacio en la cordillera, será una oportunidad única de ver en vivo el cierre de una misión que restablece la presencia humana en el espacio profundo y marca el inicio de una nueva era de descubrimientos científicos que beneficiarán a toda la Tierra.



M.G

 

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