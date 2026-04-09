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09 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Detuvieron en la Terminal de Esquel a un hombre que era buscado por la Justicia

El sujeto de 26 años, oriundo de Comodoro Rivadavia, tenía un pedido de captura activo por una causa de lesiones. Tras la audiencia de control, se le dictó prisión preventiva.
Por Redacción Red43

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En un operativo de identificación realizado este miércoles al mediodía, personal de la División Policía Patrimonial y la Sección Antinarcóticos de Esquel logró la detención de un hombre de 26 años identificado como B.N.G. El procedimiento tuvo lugar en el interior de la Terminal de Ómnibus local, donde los efectivos constataron que el sujeto, oriundo de Comodoro Rivadavia, poseía un pedido de captura vigente.

 

La irregularidad fue detectada a través del Sistema Federal de Comunicaciones (SIFCOP), el cual centraliza información judicial en tiempo real a nivel nacional. Según se informó, el requerimiento de detención había sido emitido por la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia en el marco de una causa por lesiones. El hombre fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Comisaría Segunda, quedando a disposición de la magistratura interviniente.

 

Durante la mañana de este jueves se llevó a cabo la audiencia de control de detención de manera virtual. Tras analizar los antecedentes y el pedido de la justicia de la ciudad petrolera, las autoridades judiciales decretaron 30 días de prisión preventiva para el detenido. El joven continuará alojado en la dependencia policial de Esquel mientras se desarrollan las etapas procesales correspondientes a la causa original.




M.G

 

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