Esquel invita a descubrir el "universo invisible" de los hongos de la Patagonia

Con la llegada del otoño y las condiciones ideales para el desarrollo de diversas especies en la cordillera, la Dirección Técnica Ambiental del municipio invita a los vecinos a participar del encuentro "Vení a descubrir el Mundo Fungi". La actividad se desarrollará este sábado 11 de abril a las 18:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal, con el objetivo de dar a conocer el "universo invisible" que conecta nuestros bosques.

El encuentro se centrará en explicar el origen, las formas de vida y el rol fundamental que cumplen los hongos para la salud de los ecosistemas patagónicos. Los asistentes podrán aprender a reconocer diferentes especies, identificar sus hábitats y recibir recomendaciones clave para realizar una recolección sustentable, respetando el equilibrio ambiental. Además, se abordará el uso de los hongos como recurso alimenticio y su potencial como oportunidad para nuevos emprendimientos locales.

Un punto destacado de la jornada será la presentación de información sobre los senderos habilitados para realizar micoturismo, una actividad en crecimiento que combina el senderismo con la observación de hongos. Desde la organización, que cuenta con el apoyo de las áreas de Producción y Ambiente, señalaron que los hongos no solo son recicladores naturales de materia orgánica, sino que también interactúan de forma vital con las raíces de los árboles para fortalecer el bosque.

La charla es abierta a todo público, aunque requiere inscripción previa a través del formulario digital disponible en las redes oficiales de la Municipalidad de Esquel. Para mayor información o consultas, los interesados pueden escribir a los correos electrónicos ambiente@esquel.gob.ar o reservasnaturales@esquel.gob.ar. Una excelente oportunidad para aprender más sobre la biodiversidad que nos rodea y disfrutar de una tarde educativa en la ciudad.











M.G