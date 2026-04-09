20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 10 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 policiales Red43Esquelruta 40
09 de Abril de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Ruta 40: Secuestran una carabina automática durante un control preventivo

El personal policial interceptó una camioneta a la altura del aeropuerto de Esquel. En el interior hallaron un rifle calibre 22 sin la documentación reglamentaria y cinco personas fueron imputadas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de las tareas preventivas diarias que realiza la Jefatura de Policía, personal de la Sección Antinarcóticos concretó el secuestro de un arma de fuego durante la noche del miércoles. El procedimiento se desarrolló alrededor de las 20:30 horas sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del aeropuerto local, donde se realizaba un control de tránsito y verificación de personas.

 

Durante el operativo, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Toyota en la que viajaban cinco personas. Al realizar la inspección del vehículo, los efectivos hallaron un rifle carabina automático calibre 22, marca Bataan. Al solicitar la documentación correspondiente que acreditara la propiedad y el permiso de transporte, los ocupantes manifestaron no poseerla, lo que motivó la intervención inmediata de la Fiscalía Provincial.

 

Ante la presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, se dispuso el secuestro del arma y la participación de la Policía Científica para las pericias de rigor. Además, el personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) realizó un test de alcoholemia al conductor del rodado, el cual arrojó resultado negativo. Tras completar las fichas dactiloscópicas y la correcta identificación de los involucrados, las cinco personas recuperaron la libertad, aunque quedaron imputadas en la causa judicial que investiga la tenencia ilegal del armamento.



M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Del canal de YouTube al local propio: Gustavo Ámbar inauguró RincoNerd Store
2
 Tras años de alquilar, Juana Nahuelquir ya tiene su lote en Valle Chico
3
 Trevelin: preocupación de padres de la Escuela 37 por situación higiénica de la institución
4
 La Virgen Malvinera llegó a Esquel y emocionó a la comunidad
5
 Taccetta: "A veces es más fácil criticar"
1
 Esquel será sede de las 5° Jornadas Argentinas de Geoturismo del 21 al 24 de abril
2
 Alto Río Senguer: un docente admitió cuatro casos de abuso y será inhabilitado de por vida
3
 Del canal de YouTube al local propio: Gustavo Ámbar inauguró RincoNerd Store
4
 Ruta 40: Secuestran una carabina automática durante un control preventivo
5
 Detuvieron en la Terminal de Esquel a un hombre que era buscado por la Justicia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -