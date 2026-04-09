Ruta 40: Secuestran una carabina automática durante un control preventivo

En el marco de las tareas preventivas diarias que realiza la Jefatura de Policía, personal de la Sección Antinarcóticos concretó el secuestro de un arma de fuego durante la noche del miércoles. El procedimiento se desarrolló alrededor de las 20:30 horas sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del aeropuerto local, donde se realizaba un control de tránsito y verificación de personas.

Durante el operativo, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Toyota en la que viajaban cinco personas. Al realizar la inspección del vehículo, los efectivos hallaron un rifle carabina automático calibre 22, marca Bataan. Al solicitar la documentación correspondiente que acreditara la propiedad y el permiso de transporte, los ocupantes manifestaron no poseerla, lo que motivó la intervención inmediata de la Fiscalía Provincial.

Ante la presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, se dispuso el secuestro del arma y la participación de la Policía Científica para las pericias de rigor. Además, el personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) realizó un test de alcoholemia al conductor del rodado, el cual arrojó resultado negativo. Tras completar las fichas dactiloscópicas y la correcta identificación de los involucrados, las cinco personas recuperaron la libertad, aunque quedaron imputadas en la causa judicial que investiga la tenencia ilegal del armamento.







M.G