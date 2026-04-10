Puerto Madryn es sede del 6º Workshop Patagonia Este: un puente para el turismo regional

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, participa del 6º Workshop Patagonia Este que inició este jueves y culminará este viernes 10 de abril en el Hotel Rayentray de la ciudad de Puerto Madryn.

El evento es organizado por la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Península Valdés (AAVYTPV), con el acompañamiento del Gobierno provincial y del municipio local, y reúne a referentes del sector turístico de toda la región patagónica.

En este marco, la Provincia cuenta con un stand institucional de promoción turística, donde se difunden los principales destinos y experiencias de Chubut, fortaleciendo su posicionamiento como destino a nivel nacional e internacional.

Durante la apertura del evento, realizada este jueves por la tarde, estuvieron presentes el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; la subsecretaria de Turismo de la provincia, Magalí Volpi; el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Península Valdés, Santiago Sussanich; el secretario de Turismo municipal, Pablo Tedesco; y autoridades provinciales y municipales, además de representantes de distintas localidades de Chubut.

También participaron referentes del sector privado, entre ellos agencias de viajes, operadores mayoristas, guías de turismo, cámaras empresariales y prestadores vinculados a la actividad turística de toda la región.

Trabajo articulado

En ese marco, la subsecretaria de Turismo, Magalí Volpi, subrayó el posicionamiento del destino: “Puerto Madryn es uno de los destinos más importantes a nivel turístico en la provincia, por eso es fundamental acompañar y fortalecer este tipo de iniciativas”.

Además, destacó el trabajo que se impulsa desde el Ministerio, como la evaluación ambiental estratégica del Golfo Nuevo para ordenar las actividades turísticas acuáticas y subacuáticas, y el avance en el pliego licitatorio para el servicio de avistaje de ballenas.

“Somos un Ministerio de puertas abiertas porque ese es el eje de la gestión de nuestro gobernador Torres”, manifestó la funcionaria e indicó que “estas y todas las acciones que desarrollamos lo hacemos junto al sector privado, trabajando de manera articulada”.

Capacitación permanente

Por su parte, el presidente de la AAVYTPV, Santiago Sussanich, destacó que “este es un evento que nos permite que el mundo venga hacia nosotros, cuando muchas veces somos nosotros quienes buscamos mostrarnos al mundo”.

Agregó que “también es una instancia de capacitación para quienes trabajamos en turismo emisivo”, y remarcó que “vivimos en un lugar privilegiado para recibir visitantes, pero también entendemos que la gente de acá quiere viajar, por lo que es clave capacitarnos de manera permanente”.

Turismo emisivo

Bajo el lema “Generando Encuentros”, esta sexta edición tiene como objetivo consolidar los vínculos entre los distintos actores del sector, promoviendo espacios de articulación y generación de oportunidades comerciales.

El Workshop funciona como un punto de encuentro para agencias minoristas de la Patagonia, que interactúan con operadores turísticos que participan como expositores en stands especialmente preparados. Además, el evento incluye una agenda de capacitaciones orientadas a la actualización en productos turísticos, estrategias de venta y tendencias del mercado.

Entre las principales presentaciones, se destacan las disertaciones de empresas como Europamundo, Universal Assistance y Mapaplus/Estiloplus. Asimismo, se llevará adelante una charla del Instituto de Calidad Turística Argentina (Incatur), a cargo de Joaquín Muñoz, centrada en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión de negocios turísticos. También se suma la participación de la firma Piamonte.

Con seis ediciones realizadas, el Workshop Patagonia Este busca consolidarse como uno de los principales espacios de turismo emisivo en la región, con foco en la comercialización de viajes, vuelos y paquetes turísticos.









M.G