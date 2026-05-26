Autoridades de la Secretaría de Salud provincial visitaron el Hospital Rural de Sarmiento

El secretario de Salud del Chubut, Sergio Wisky, y los subsecretarios de Hospitales, Romina Galarza, y de Salud Pública, Sergio Bartels, visitaron el Hospital Rural de Sarmiento, donde se reunieron con el equipo de salud local y trataron distintas estrategias y propuestas que se busca implementar para fortalecer los servicios asistenciales que se brindan a la comunidad.

En la oportunidad, también estuvieron presentes la directora general del hospital, María Celeste Gómez; los médicos Gustavo Baratelli y Francisco Ferrari; y otros trabajadores de la salud.

Vale destacar que la visita responde a la premisa del Gobierno Provincial, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, de llevar adelante una gestión de cercanía y en territorio.

Fortalecimiento del recurso humano

Al respecto, la subsecretaria de Hospitales, Romina Galarza, señaló que en la reunión con los referentes sanitarios locales “se abordaron distintas estrategias orientadas al fortalecimiento del recurso humano médico, enfermería y sanitario”, como por ejemplo “la posibilidad de incorporar nuevos profesionales y generar condiciones que favorezcan el arraigo en la localidad”.

En relación al último punto, indicó que “se dialogó sobre alternativas vinculadas con el acceso a viviendas, mejoras en los circuitos administrativos y el fortalecimiento de condiciones laborales”, agregó.

Innovaciones

Asimismo, sostuvo que “se avanzó en la propuesta de conformar una Coordinación Médica para el hospital, iniciativa que contará con el acompañamiento de la Secretaría de Salud para su implementación”, indicó Galarza.

“Otro de los puntos trabajados fue la propuesta presentada por la Dirección del Hospital respecto a la modificación de la modalidad de cobertura de determinados servicios complementarios vinculados a la atención de guardia, específicamente Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes, con el objetivo de optimizar la respuesta asistencial y fortalecer la capacidad resolutiva de la institución”, explicó la funcionaria provincial.

Recorrida con la presidenta de la Cooperadora hospitalaria

En este marco también la funcionaria indicó que “realizamos una recorrida por las instalaciones del establecimiento junto a la presidenta de la Cooperadora hospitalaria, María Isabel Vermont, donde se evaluaron distintas necesidades edilicias y proyectos de fortalecimiento institucional”.

Encuentro con concejales

Por otro lado, Galarza indicó que “mantuvimos una reunión con concejales de la localidad, durante la cual se trabajó sobre posibles estrategias conjuntas para favorecer el arraigo de profesionales mediante políticas de acceso a vivienda y mejoras vinculadas al funcionamiento hospitalario y las guardias”, destacando que, como en esta oportunidad no se encontraba en la localidad, asumieron el compromiso de reunirse con el intendente Sebastián Balochi en la próxima visita a Sarmiento.

Dispositivos de acompañamiento y Salud Mental

Finalmente, Galarza señaló que “se abordó la posibilidad de avanzar en convenios de pasantías y prácticas formativas para acompañantes terapéuticos, entendiendo la importancia de fortalecer dispositivos de acompañamiento y Salud Mental en la comunidad”.

R.G