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Por Redacción Red43

El Quirófano Móvil atenderá esta semana en el barrio Buenos Aires

La unidad estará ubicada en la sede vecinal de Pasteur y Alsina desde las 8 horas. La atención será gratuita y por orden de llegada, sin entrega previa de turnos.
Por Redacción Red43

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El Quirófano Móvil continuará esta semana recorriendo los barrios de la ciudad y brindará atención gratuita en el barrio Buenos Aires. El servicio funcionará en la sede vecinal ubicada en la intersección de Pasteur y Alsina, a partir de las 8:00 horas.

 

Desde la organización recordaron que no se entregarán turnos previos, por lo que la atención se realizará por orden de llegada.

 

Además, invitaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas para aprovechar este servicio gratuito que busca facilitar el acceso a la atención veterinaria en distintos sectores de la ciudad.

 

 

 

 

 

R.G

 

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