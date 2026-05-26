El Quirófano Móvil atenderá esta semana en el barrio Buenos Aires

El Quirófano Móvil continuará esta semana recorriendo los barrios de la ciudad y brindará atención gratuita en el barrio Buenos Aires. El servicio funcionará en la sede vecinal ubicada en la intersección de Pasteur y Alsina, a partir de las 8:00 horas.

Desde la organización recordaron que no se entregarán turnos previos, por lo que la atención se realizará por orden de llegada.

Además, invitaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas para aprovechar este servicio gratuito que busca facilitar el acceso a la atención veterinaria en distintos sectores de la ciudad.

R.G