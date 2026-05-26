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26 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Piedra Calada: buscan proteger el capital arqueológico mediante un nuevo convenio

Cultura Chubut se une a la Universidad provincial y la comuna de Las Plumas para planificar el resguardo del patrimonio.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, firmó un convenio junto a la Universidad del Chubut orientado a fortalecer el trabajo articulado en materia de preservación patrimonial, formación, investigación y desarrollo cultural.

 

 

Las rúbricas estuvieron a cargo del subsecretario de Cultura de la provincia, Osvaldo Labastié y la rectora de la casa de altos estudios, Marcela Freytes Frey.

 

 

Este acuerdo se da como corolario de más de un año de trabajo en territorio y tiene como objetivo concreto la materialización del Plan de Manejo identificando las responsabilidades de cada una de las instituciones y actores involucrados.

 

 

Corresponde a la firma de un Convenio de Cooperación entre la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chubut, la Universidad del Chubut y la comuna rural de Las Plumas, con el objetivo de avanzar en la protección, preservación y puesta en valor del sitio arqueológico “Piedra Calada”, considerado uno de los espacios patrimoniales de mayor relevancia cultural del territorio provincial.

 

 

El convenio contempla la elaboración conjunta de un Plan de Manejo Integral que permitirá orientar acciones de conservación, seguimiento y gestión sostenible del sitio, promoviendo además su incorporación a figuras legales de protección patrimonial.

 

 

Para llevar adelante el proyecto se conformará un Comité Coordinador integrado por representantes de las tres instituciones firmantes, que tendrá a su cargo la planificación y seguimiento de las distintas etapas previstas.

 

 

Ejes de trabajo

 

 

Entre los principales ejes de trabajo se destacan la realización de estudios técnicos interdisciplinarios, la participación activa de las comunidades locales, la organización de talleres de sensibilización y la articulación de estrategias destinadas a fortalecer la conservación y difusión del patrimonio arqueológico y cultural de la zona.

 

 

En ese marco, la Universidad del Chubut tendrá a su cargo la coordinación general del proyecto y la elaboración del borrador del Plan de Manejo Integral; mientras que la Subsecretaría de Cultura impulsará las gestiones vinculadas a la protección oficial del sitio y la comuna rural de Las Plumas brindará acompañamiento territorial y logístico para el desarrollo de las actividades.

 

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