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10 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Aldea Escolar: realizarán una capacitación sobre el manejo y aprovechamiento del sauce

La jornada se llevará a cabo el sábado 25 de abril . Está destinada a pobladores de la zona interesados en aprender técnicas de control de especies invasoras, el uso productivo de la madera y sus derivados.
Por Redacción Red43

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Con el objetivo de brindar herramientas prácticas a la comunidad rural, el INTA, a través de su Estación Experimental Agroforestal Esquel, junto a la Municipalidad de Trevelin y la Junta Vecinal de Aldea Escolar, lanzaron una convocatoria para una jornada de capacitación sobre el manejo y aprovechamiento del sauce. El encuentro surge como una respuesta a la problemática de la invasión de esta especie en las zonas ribereñas, buscando no solo controlar su avance sino también identificar los beneficios económicos que pueden derivarse de su madera.

 

La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril, en el horario de 10:00 a 13:00 horas, teniendo como punto de encuentro el Centro Comunitario de Aldea Escolar. Se trata de una capacitación diseñada bajo una modalidad a campo, lo que permitirá a los asistentes participar de un trabajo grupal directo y un intercambio de experiencias reales sobre el terreno. El enfoque principal será el aprendizaje de técnicas específicas para contener la invasión de sauces y las diversas aplicaciones de su madera y derivados en la producción local.

 

Esta propuesta está destinada especialmente a los pobladores de Aldea Escolar y a los productores de las zonas aledañas que enfrentan desafíos similares en sus predios. Al transformar un recurso silvestre en material aprovechable, la jornada busca fortalecer el desarrollo sustentable de la región, promoviendo el cuidado de las cuencas hídricas mediante un manejo forestal responsable y eficiente.

 

Para participar de la capacitación, los interesados deben inscribirse previamente o solicitar mayor información comunicándose al teléfono 2945-350770, perteneciente a la Junta Vecinal de Aldea Escolar. La organización conjunta entre el INTA y las instituciones locales asegura una jornada de alto valor técnico y social para el sector productivo de la cordillera.

 





M.G

 

 

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