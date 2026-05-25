Malambo Femenino: Esquel se prepara para el selectivo Tanti 2026

La ciudad de Esquel se prepara para vivir una jornada histórica en el ámbito de la danza y la cultura tradicional. Por primera vez en su historia, la localidad cordillerana albergará el certamen selectivo para el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, un evento de enorme prestigio que define a las representantes de la provincia para la gran cita en la localidad de Tanti, Córdoba. El anuncio y la convocatoria oficial están a cargo de Jesús Larrousse, delegado del Selectivo Provincial para Tanti 2026 en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, quien brindó todos los detalles organizativos.

Un espacio de selección y encuentro artístico

El evento ya tiene fecha y lugar confirmados para congregar a toda la comunidad. "Los invito a todos para que participen este 6 de junio en la Ciudad de Esquel. Por primera vez se va a realizar el selectivo para poder participar de este festival. Se va a llevar a cabo en el Centro de Encuentro, va a empezar alrededor de las 21:00hs hasta las 21:00 o 22:00 horas aproximadamente", detalló Larrousse sobre el cronograma general previsto para el desarrollo de la jornada.

La estructura del evento está pensada para ser inclusiva y dar voz a distintos perfiles de artistas, dividiéndose en bloques bien diferenciados. "Va a tener su parte en donde se van a realizar los selectivos, la parte de selección donde se van a registrar los ganadores y los va a acompañar hasta la Ciudad de Córdoba. Y después va a tener otra instancia que es para los no competitivos y también para los artistas locales que quieran participar van a tener su espacio dentro de este festival. Así que también están invitados, bueno ahí en las redes sale como selectivo de Malambo Femenino. Y bueno nada, están todos más que bienvenidos en la primera vez que se va a realizar en la Ciudad de Esquel", remarcó el delegado.

Inscripciones, reglamento y canales de comunicación

Para coordinar la gran cantidad de interesadas, la organización ha dispuesto un esquema claro de inscripción previa mediante plataformas digitales. "Bien, hay una forma de inscribirse que es mediante un formulario, que tienen unos requisitos, bueno en fin, fotocopia de DNI y demás. Que tienen que ir enviándolo previamente, está en la página y vamos a dejar el link del drive para que lean la parte de reglamento", explicó Larrousse.

Asimismo, se busca mantener un contacto fluido con cada una de las participantes para resolver dudas a medida que se acerque la fecha del certamen. "Y también para que entren al grupo de WhatsApp y se vayan informando durante el correr del tiempo como viene esta parte de organización. Así que esa sería la comunicación que tenemos a través de las redes sociales y por WhatsApp", complementó.

El gran potencial de la cordillera

La elección de Esquel como sede responde a una realidad innegable: el altísimo nivel de las hacedoras culturales de la zona cordillerana, quienes muchas veces se ven imposibilitadas de viajar a los centros urbanos tradicionales para mostrar su arte. "Sí, sobre todo acá en la cordillera hay mucho talento que por diferentes circunstancias no ha podido acercarse a otra instancia en otros años a este selectivo. Y que están a la altura para poder, digamos en este caso, representar a Esquel y representar a Chubut en un festival nacional", reflexionó con orgullo Larrousse.

Finalmente, el delegado dejó un mensaje de aliento y motivación, remarcando que esta oportunidad representa una puerta abierta para concretar anhelos postergados de subirse al escenario mayor. "Solamente que por X causa no han tenido la oportunidad y bueno, en este momento está en sus manos poder subirse al escenario y hacer lo que más les gusta sobre todo. Pero en cuanto a talento acá en Esquel y Trevelin creo que no hay que envidiarle nada. Así que nada, la especial invitación para esas personas que tienen las ganas, que tienen el talento, que tienen la predisposición para hacerlo y nada, son más que bienvenidos", concluyó.