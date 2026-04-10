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10 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Vecinos de Esquel se movilizaron contra la reforma de la Ley de Glaciares

La concentración se realizó este jueves en inmediaciones de la Plaza San Martín, donde autoconvocados expresaron su rechazo a la reciente aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados.
Por Redacción Red43

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En el día de ayer, jueves 9 de abril, vecinos y vecinas de la ciudad de Esquel se reunieron en inmediaciones de la Plaza San Martín para realizar una movilización vinculada a la reciente aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.

 

La convocatoria fue impulsada por vecinos autoconvocados, quienes se concentraron en el espacio público para expresar su postura frente a la medida sancionada a nivel nacional.

 

Durante la jornada, los participantes se manifestaron en relación con los posibles alcances de la modificación de la normativa, en un contexto en el que el tema genera debate en distintos sectores.

 

La actividad se desarrolló de manera pacífica y formó parte de una serie de expresiones públicas registradas en diferentes puntos del país tras el tratamiento legislativo de la iniciativa.

 

 

 

 

R.G.

 

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