Viernes de sol otoñal en Esquel

La ciudad cordillerana inicia el fin de semana con condiciones meteorológicas inmejorables. Según los datos del servicio meteorológico para este viernes 10 de abril, se espera una jornada marcada por el cielo despejado y un paulatino ascenso de la temperatura que hará de la tarde el momento más agradable del día.

Con el inicio del otoño ya consolidado, la mañana comenzó con temperaturas bajas, registrando 8°C a las 08:00. El sol asomó sobre el horizonte a las 08:12, marcando el inicio de un día que se mantendrá soleado en su totalidad.

Hacia el mediodía, el termómetro superará los 16°C, con vientos leves predominantes del sector Sur y Suroeste, con velocidades que no superarán los 18 km/h.

El pico máximo de temperatura se prevé para las 16:00 y 17:00, cuando la marca alcance los 21°C. Será una ventana de tiempo ideal para actividades al aire libre, aprovechando que el viento se mantendrá moderado, rotando del Suroeste al Noroeste hacia el final del día.

Para la medianoche, se espera que el termómetro se sitúe en los 12°C, bajo un cielo despejado que anticipa una madrugada fría.