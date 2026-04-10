19°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 10 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 clima Red43climaEsquel
10 de Abril de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Viernes de sol otoñal en Esquel

Tras una mañana fresca de 8°C, la ciudad disfrutará de un viernes soleado. El cielo permanecerá despejado durante todo el día.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad cordillerana inicia el fin de semana con condiciones meteorológicas inmejorables. Según los datos del servicio meteorológico para este viernes 10 de abril, se espera una jornada marcada por el cielo despejado y un paulatino ascenso de la temperatura que hará de la tarde el momento más agradable del día.

 

Con el inicio del otoño ya consolidado, la mañana comenzó con temperaturas bajas, registrando 8°C a las 08:00. El sol asomó sobre el horizonte a las 08:12, marcando el inicio de un día que se mantendrá soleado en su totalidad.

 

Hacia el mediodía, el termómetro superará los 16°C, con vientos leves predominantes del sector Sur y Suroeste, con velocidades que no superarán los 18 km/h.

 

El pico máximo de temperatura se prevé para las 16:00 y 17:00, cuando la marca alcance los 21°C. Será una ventana de tiempo ideal para actividades al aire libre, aprovechando que el viento se mantendrá moderado, rotando del Suroeste al Noroeste hacia el final del día.

 

Para la medianoche, se espera que el termómetro se sitúe en los 12°C, bajo un cielo despejado que anticipa una madrugada fría.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Del canal de YouTube al local propio: Gustavo Ámbar inauguró RincoNerd Store
2
 Detuvieron en la Terminal de Esquel a un hombre que era buscado por la Justicia
3
 Alto Río Senguer: un docente admitió cuatro casos de abuso y será inhabilitado de por vida
4
 Ruta 40: Secuestran una carabina automática durante un control preventivo
5
 Investigan presuntas estafas en la compra de vehículos
1
 José de San Martín prepara un gran Mate Encuentro
2
 Caso Ana Calfín: la Fiscalía ratificó la condena a perpetua y descartó que fuera un accidente
3
 Esquel fue sede de un masivo encuentro provincial de equipos de salud
4
 Educación y tecnología: Chubut impulsa la robótica y la inteligencia artificial en las escuelas
5
 Estafas con vehículos: 90 días de prisión para una pareja
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -