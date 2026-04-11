A cargar celulares: habrá un corte total de luz en Esquel

Este domingo 12 de abril, de 07:00 a 12:00 Horas, realizará tareas de mantenimiento de la empresa TRANSPA S.A.

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informa a sus usuarios de energía eléctrica de la ciudad de Esquel y sus Zonas Rurales que la empresa TRANSPA S.A. comunica que "con motivo de realizar tareas de mantenimiento programado en las estaciones transformadoras Futaleufú, Esquel y línea de alta tensión de 132 KV FU-ES imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento del Servicio Público de Transporte de Energía por Distribución Troncal en Alta Tensión", procederá a interrumpir el Servicio Eléctrico a la Ciudad de Esquel el domingo 12 de abril desde las 7.00 a 12:00 hs.

La realización de estos trabajos de mantenimiento está sujeta a las condiciones climáticas que existan al momento de su realización.

El corte puede prolongarse hasta las 13:00 hs en algunos sectores de la ciudad hasta tanto se finalicen las maniobras necesarias para el restablecimiento total del servicio eléctrico.

El mencionado corte de suministro NO AFECTARÁ EL EJIDO DE TREVELIN.

Adicionalmente, se informa que debido a la indisponibilidad del Servicio Eléctrico se verá afectado el Servicio de Distribución de Agua Potable en algunos sectores de la ciudad de Esquel. Rogamos a nuestros usuarios minimizar el consumo de agua potable en esta franja horaria.

SL