Comenzaron las visitas a viñedos de Trevelin

La Fiesta de los Viñedos 2026 comenzó en Trevelin, con recorridas a los campos de los productores locales que impulsan la producción y el turismo desde el trabajo en la vida.

El intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ricardo Ingram, visitó el establecimiento agroturístico Viñas del Nant y Fall, por invitación de su propietario, Sergio Rodríguez, en el marco del inicio de las recorridas realizadas durante el fin de semana en distintos viñedos.

La agenda, desarrollada entre sábado y domingo, incluyó visitas a los emprendimientos que se sumaron a la propuesta, fortaleciendo el vínculo entre el sector público y privado, y acompañando el crecimiento de la producción vitivinícola local. Los viñedos participantes son: Callejón del Viento, Casa Yagüe, Chacra Barúk, Contra Corriente, Cuesta Arriba, Valle del Guardián y Viñas del Nant y Fall.

Durante la visita, el propietario del establecimiento anfitrión, Sergio Rodríguez, expresó su agradecimiento por el acompañamiento sostenido del intendente a lo largo de los años:

“Desde siempre, en su función pública, tanto ahora como intendente como en sus roles anteriores, ha acompañado cada una de nuestras vendimias. Fueron solo dos veces las que no pudo acompañarnos. Valoramos profundamente ese compromiso y renovamos nuestra convicción de que el único camino es la articulación entre lo público y lo privado para seguir creciendo”.

Por su parte, el intendente Héctor Ingram felicitó a Rodríguez por la realización de su 11° vendimia, destacando su rol como referente del sector:

“Sergio ha sido un verdadero pionero en el desarrollo vitivinícola de nuestra región. No solo ha consolidado su propio emprendimiento, sino que también ha sido padrino y acompañante de muchos productores más pequeños en sus inicios, compartiendo su experiencia y conocimientos”, expresó el intendente.

“Siempre tuvo la visión clara de que este sector debía crecer de manera colectiva, y hoy vemos los frutos de ese trabajo, reflejados también en la organización de la Fiesta de los Viñedos de Trevelin, que se está llevando adelante durante el fin de semana en conjunto con la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes”, agregó Ingram.

“Asimismo, es importante destacar el acompañamiento y los consejos de Emmanuel Rodríguez, que han sido de gran aporte para muchos productores en su desarrollo”, concluyó el mandatario.

Estas visitas forman parte de una estrategia integral para potenciar el perfil productivo y turístico de Trevelin, posicionando a sus viñedos como un atractivo destacado dentro de la oferta local y regional.