Más de 39 kilos de marihuana, incautados por Provincia en nuevos operativos

El Gobierno del Chubut, a través de la Dirección de Policía Judicial – Área Drogas Peligrosas y Leyes Especiales Rawson, informó que personal de la División Drogas Peligrosas de El Hoyo llevó adelante un importante operativo en la Comarca Andina, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Las diligencias contaron con la intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de la ciudad de Esquel y se concretaron mediante cuatro allanamientos: uno en la localidad de Lago Puelo y tres en la ciudad de El Bolsón.

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes y elementos vinculados a la actividad investigada, entre ellos: 228 bolsas de nylon con cierre hermético que contenían flores de marihuana, con un peso total de 39 kilogramos; 1.456 semillas de cannabis; balanzas de precisión y un arma de fuego calibre .22 marca Bersa.

Los operativos se iniciaron en horas de la mañana y se extendieron durante toda la jornada, con la participación de la División Drogas Esquel y personal policial de las comisarías de Lago Puelo, El Hoyo y la Comisaría N° 12 de El Bolsón.

La investigación fue llevada adelante durante el último mes por personal especializado de la División Drogas de la Comarca Andina, a partir de un llamado telefónico que alertaba sobre posibles maniobras vinculadas al tráfico de estupefacientes. A partir de las tareas de inteligencia, se reunieron elementos de convicción suficientes que permitieron solicitar las órdenes de allanamiento correspondientes, las cuales fueron autorizadas por el Juzgado Federal de Esquel, a cargo del juez Guido Otranto.

Como consecuencia de los procedimientos, dos hombres mayores de edad fueron imputados por infracción a la normativa vigente.