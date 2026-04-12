La Magistratura de Chubut pidió respeto y responsabilidad tras la muerte de Ángel

La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut manifestó su profundo pesar por la muerte de Ángel, un caso que generó conmoción en la comunidad, y acompañó a su familia en este momento de dolor.

A través de un comunicado, la entidad advirtió sobre la difusión de información que no coincide con los datos disponibles, señalando que la circulación de versiones no confirmadas puede afectar derechos individuales y distorsionar la percepción social mientras la investigación sigue en curso.

En ese sentido, subrayaron que el esclarecimiento de lo sucedido requiere condiciones adecuadas, sin presiones externas ni expectativas basadas en información no acreditada. Además, remarcaron que la legitimidad de las decisiones judiciales se sustenta en la solidez de sus fundamentos, así como en la independencia e imparcialidad de quienes intervienen.

Si bien destacaron que la crítica a las resoluciones judiciales es válida en una sociedad democrática, cuestionaron las descalificaciones personales hacia funcionarios judiciales, al considerar que promueven juicios paralelos que debilitan las garantías del Estado de Derecho.

Por último, desde la asociación insistieron en la necesidad de ejercer el derecho a expresarse con responsabilidad, dentro de un marco de respeto por la verdad, las garantías constitucionales y la dignidad de las personas.

R.G.