La inflación vuelve a presionar en marzo en medio del impacto global por la suba del petróleo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicará este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, en un escenario internacional atravesado por subas en los costos energéticos.

Tras dos meses con inflación estable en torno al 2,9%, las expectativas apuntan a una leve aceleración, en línea con lo ocurrido en otras economías. En países como Estados Unidos, Chile, Brasil y México, marzo mostró un repunte de precios, principalmente por el encarecimiento del petróleo.

El aumento del crudo, en medio de la tensión en Medio Oriente y las dificultades en rutas clave como el estrecho de Ormuz, impactó en los costos de producción y transporte a nivel global.

A nivel local, la Ciudad de Buenos Aires ya registró un 3% de inflación en marzo, anticipando una posible suba en el dato nacional.

Frente a este escenario, el Gobierno y las petroleras aplicaron medidas para contener el traslado a los combustibles. Aun así, el dato del Indec será clave para medir el impacto del contexto internacional en la economía argentina.

R.G.