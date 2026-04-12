Trelew será sede de la defensa del título mundial de Soledad Matthysse

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se reunió con la boxeadora Soledad Matthysse y su entrenador, Mario Omar Narváez, en el marco del título mundial obtenido por la deportista oriunda de Trelew en el mes de febrero en los Estados Unidos, tras derrotar por nocaut técnico a Samantha Worthington en el Little Caesars Arena de Detroit, Michigan.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno, el mandatario ratificó el acompañamiento de la Provincia, a través de Chubut Deportes, de cara a la defensa del título mundial, que se realizará en la ciudad de Trelew.

Trelew, cuna de campeones

Al respecto, Torres recordó que “antes de viajar a los Estados Unidos para pelear por el título mundial, Soledad nos hizo la promesa de que iba a volver con el cinturón, y cumplió”, y destacó que “hoy es campeona del mundo y va por más”.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo anticipó que “la primera defensa del título mundial va a ser en Trelew, ante su gente, y ahí vamos a estar, acompañándola en un momento histórico para la ciudad y para toda la provincia, porque Trelew tiene talento, garra, futuro y es cuna de campeones”.

R.G.