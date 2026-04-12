Escala la tensión en Medio Oriente: Rusia respalda a Irán y se ofrece como mediador

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no logró reducir la tensión en Medio Oriente, donde persisten diferencias sobre el alcance de la tregua y continúan los conflictos en la región.

Las negociaciones en Pakistán, que contaron con representantes de ambos países, no alcanzaron acuerdos concretos, lo que profundizó la incertidumbre.

En ese contexto, el presidente ruso, Vladimir Putin, expresó su respaldo a Irán y se ofreció a mediar para avanzar en una solución política.

El gesto fue comunicado tras un contacto con su par iraní, Masud Pezeshkian, mientras Moscú busca posicionarse como actor clave en un conflicto que continúa abierto.

R.G.