Día de la Tierra: Invitan a una caminata guiada en Parque Nacional Lago Puelo

El próximo 16 de abril, el Parque Nacional Lago Puelo será escenario de una actividad especial por el Día de la Tierra, con una caminata guiada por el bosque húmedo del Pitranto Grande. La propuesta, gratuita y abierta a la comunidad, invita a vecinos y visitantes a sumarse a una experiencia de baja dificultad que combina recreación y educación ambiental.

El encuentro está previsto para las 10 horas, con punto de partida en la entrada del sendero (frente a los sanitarios), y se recomienda llegar con al menos 10 minutos de anticipación. El recorrido tendrá una duración aproximada de dos horas y está pensado para todo público.

Desde la organización sugieren asistir con ropa cómoda, calzado adecuado y equipo de mate. En caso de lluvia, la actividad será suspendida.

El contexto: por qué se celebra el Día de la Tierra

El Día Mundial de la Madre Tierra se conmemora cada 22 de abril y fue oficialmente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas en 2009. Sin embargo, sus orígenes se remontan a fines de la década de 1960, en Estados Unidos, cuando comenzaron a gestarse movimientos sociales y académicos en defensa del ambiente.

La primera gran movilización tuvo lugar el 22 de abril de 1970, impulsada por el senador Gaylord Nelson, y reunió a millones de personas en una jornada histórica de concientización ambiental. A partir de entonces, la fecha se consolidó como un símbolo global en la lucha contra la contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Hoy, el llamado internacional apunta a la restauración de los ecosistemas como eje central para garantizar la salud del planeta y de sus habitantes. En ese sentido, las actividades como la que impulsa Lago Puelo forman parte de una red global de acciones que buscan generar impacto desde lo comunitario.

Experiencia con impacto

La caminata en el Pitranto Grande propone una salida recreativa, y también funciona como herramienta de educación ambiental. Estos espacios permiten visibilizar la importancia de conservar los bosques andino-patagónicos, ecosistemas fundamentales por su biodiversidad y su rol en la regulación climática.

Además, iniciativas como esta fortalecen el vínculo con las áreas protegidas, promoviendo un turismo responsable y sostenible en la Comarca Andina.

O.P.