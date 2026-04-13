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Lunes 13 de Abril de 2026
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13 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Venta de pescado: Llega una nueva jornada con productos del Golfo San Matías

Este sábado 18 de abril se realizará una nueva venta de pescado en El Bolsón, con variedad de productos frescos y precios accesibles.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de El Bolsón informó que este sábado 18 de abril se llevará adelante una nueva jornada de venta de pescado, una propuesta que busca acercar productos del mar a precios competitivos.

 

La actividad comenzará a las 9:30 horas y se desarrollará en calle Onelli, frente a la Feria Franca. La venta se extenderá hasta agotar stock.

 

Qué productos se podrán conseguir

Durante la jornada, se podrá acceder a una amplia variedad de pescados y mariscos provenientes del Golfo San Matías.

 

 

Entre los productos disponibles hay pez gallo, merluza, preparados para cazuela, hamburguesas de pescado, langostinos y mejillones.

 

Se podrá abonar mediante todos los medios de pago.

 

 

O.P.

 

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