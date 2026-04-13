Venta de pescado: Llega una nueva jornada con productos del Golfo San Matías

La Municipalidad de El Bolsón informó que este sábado 18 de abril se llevará adelante una nueva jornada de venta de pescado, una propuesta que busca acercar productos del mar a precios competitivos.

La actividad comenzará a las 9:30 horas y se desarrollará en calle Onelli, frente a la Feria Franca. La venta se extenderá hasta agotar stock.

Qué productos se podrán conseguir

Durante la jornada, se podrá acceder a una amplia variedad de pescados y mariscos provenientes del Golfo San Matías.

Entre los productos disponibles hay pez gallo, merluza, preparados para cazuela, hamburguesas de pescado, langostinos y mejillones.

Se podrá abonar mediante todos los medios de pago.

O.P.