10°
15° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 13 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubutpolicia
13 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El ISSyS llevó adelante un nuevo taller de alfabetización digital para afiliados y retirados de la Policía

La capacitación estuvo orientada a promover el uso de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a trámites de autogestión, contribuyendo a reducir la brecha digital y fortaleciendo los lazos de cercanía con la comunidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

La capacitación estuvo orientada a promover el uso de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a trámites de autogestión, contribuyendo a reducir la brecha digital y fortaleciendo los lazos de cercanía con la comunidad.

 

El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) de la provincia realizó un nuevo taller presencial y gratuito de Alfabetización Digital en la ciudad de Trelew, destinado a afiliados, retirados de la Policía del Chubut y a la comunidad en general.

 

El encuentro tuvo como propósito acercar herramientas digitales que faciliten el acceso a trámites de autogestión, contribuyendo a reducir la brecha digital y fortaleciendo los lazos de cercanía con la comunidad.

 

La actividad se desarrolló en el Centro de Retirados de Policía, con una destacada participación de asistentes interesados en incorporar herramientas para el uso cotidiano de la tecnología.

 

Autonomía digital

 

En esta oportunidad, el taller contó con el acompañamiento del equipo de la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, que ya ha participado en instancias anteriores de capacitación.

 

Durante la jornada, se brindaron contenidos vinculados al uso de herramientas digitales, incluyendo la presentación y utilización de DINO, el chatbot oficial del Gobierno del Chubut, que permite acceder de manera ágil a información y servicios públicos.

 

Estas instancias de formación permiten promover la autonomía digital de los participantes, facilitar el acceso a servicios, app de Seros, receta electrónica y trámites online, reduciendo la brecha digital -especialmente en adultos mayores- y brindando herramientas prácticas para el uso cotidiano de dispositivos y plataformas digitales, fortaleciendo así la inclusión y el ejercicio de derechos en entornos digitales.

 

Desde el ISSyS se continúa impulsando este tipo de propuestas en distintas localidades de la provincia, informando próximas fechas por su sitio web oficial www.issys.gov.ar o por correo electrónico a capacitaciones@issys.gov.ar

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Coco Muñoz ganó la Media Maratón de Malvinas
2
 Se vivió una gran jornada del Ciclismo Infantil en el predio del Maitenal
3
 Trevelin lanzó la Fiesta de los Viñedos 2026
4
 Conocé la grilla del Esquel Blues Festival 2026
5
 El Gobierno impulsa una nueva Ley de Salud Mental con cambios en internaciones y diagnóstico
1
 Venta de pescado: Llega una nueva jornada con productos del Golfo San Matías
2
 Apoyo a la Agencia Esquel Turismo: destacan su potencial para fortalecer la promoción
3
 Epuyén convoca a una jornada de extracción de pinos para el cuidado del bosque nativo
4
 Viñas Nant y Fall agradeció a RED43: "uno de los pilares importantísimos de nuestro emprendimiento es la comunicación"
5
 Impulso al turismo interno
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
RED43 Canal
red43-canal |
Por Red43 -
red43-canal |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -