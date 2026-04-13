El ISSyS llevó adelante un nuevo taller de alfabetización digital para afiliados y retirados de la Policía

La capacitación estuvo orientada a promover el uso de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a trámites de autogestión, contribuyendo a reducir la brecha digital y fortaleciendo los lazos de cercanía con la comunidad.

El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) de la provincia realizó un nuevo taller presencial y gratuito de Alfabetización Digital en la ciudad de Trelew, destinado a afiliados, retirados de la Policía del Chubut y a la comunidad en general.

El encuentro tuvo como propósito acercar herramientas digitales que faciliten el acceso a trámites de autogestión, contribuyendo a reducir la brecha digital y fortaleciendo los lazos de cercanía con la comunidad.

La actividad se desarrolló en el Centro de Retirados de Policía, con una destacada participación de asistentes interesados en incorporar herramientas para el uso cotidiano de la tecnología.

Autonomía digital

En esta oportunidad, el taller contó con el acompañamiento del equipo de la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, que ya ha participado en instancias anteriores de capacitación.

Durante la jornada, se brindaron contenidos vinculados al uso de herramientas digitales, incluyendo la presentación y utilización de DINO, el chatbot oficial del Gobierno del Chubut, que permite acceder de manera ágil a información y servicios públicos.

Estas instancias de formación permiten promover la autonomía digital de los participantes, facilitar el acceso a servicios, app de Seros, receta electrónica y trámites online, reduciendo la brecha digital -especialmente en adultos mayores- y brindando herramientas prácticas para el uso cotidiano de dispositivos y plataformas digitales, fortaleciendo así la inclusión y el ejercicio de derechos en entornos digitales.

Desde el ISSyS se continúa impulsando este tipo de propuestas en distintas localidades de la provincia, informando próximas fechas por su sitio web oficial www.issys.gov.ar o por correo electrónico a capacitaciones@issys.gov.ar