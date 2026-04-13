16°
18°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 13 de Abril de 2026
RED43 comarca-andina Lago Puelodivulgación científicaEducacionCiencia
13 de Abril de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Lago Puelo fue sede de una jornada de divulgación científica

La Casa de la Cultura de Lago Puelo reunió durante dos días a estudiantes, familias y especialistas en una propuesta que buscó acercar la ciencia de forma práctica, con talleres, charlas y experiencias interactivas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La localidad de Lago Puelo fue escenario de una nueva jornada de divulgación científica, realizada los días 10 y 11 de abril en la Casa de la Cultura. La actividad, organizada por el Gobierno del Chubut a través de su área de Ciencia y Tecnología en conjunto con el municipio local, convocó a estudiantes de escuelas primarias y a la comunidad en general.

 

Durante la primera jornada, la propuesta estuvo especialmente orientada a alumnos de 4° grado, quienes participaron de un circuito de talleres diseñados para incentivar la curiosidad y el aprendizaje a través de la experiencia directa.

 

Talleres interactivos y aprendizaje desde la experiencia

Entre las actividades se encontraron “Misión Bochón”, “Mini Científicos por un día” y “Arqueólogos por un día”, iniciativas que combinaron juego y conocimiento en espacios participativos. También hubo propuestas vinculadas al estudio de insectos y al entorno del bosque.

 

El enfoque práctico fue uno de los ejes centrales de la jornada, con dinámicas que permitieron a los chicos explorar, experimentar y formular preguntas, alejándose del modelo tradicional de enseñanza más expositivo.

 

 

Segundo día abierto a la comunidad

El sábado, la jornada se amplió al público general con una agenda que incluyó charlas, stands interactivos y talleres para distintas edades. Familias de Lago Puelo y zonas cercanas se acercaron para participar de experiencias como “Descubriendo los secretos del río”, además de recorrer los espacios de divulgación científica.

 

En este contexto, también se desarrollaron exposiciones a cargo de especialistas que abordaron temas actuales y cercanos, como la alimentación y los saberes vinculados al bosque, en un intento por conectar el conocimiento científico con la vida cotidiana.

 

Participación de instituciones científicas

La jornada de divulgación científica en Lago Puelo contó con la participación de instituciones como el Museo Egidio Feruglio, el CONICET CENPAT, el CIEFAP y el CIEMEP.

 

La presencia de investigadores y becarios permitió enriquecer las actividades y aportar contenido actualizado.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Coco Muñoz ganó la Media Maratón de Malvinas
2
 Se vivió una gran jornada del Ciclismo Infantil en el predio del Maitenal
3
 Trevelin lanzó la Fiesta de los Viñedos 2026
4
 Conocé la grilla del Esquel Blues Festival 2026
5
 El Gobierno impulsa una nueva Ley de Salud Mental con cambios en internaciones y diagnóstico
1
 Venta de pescado: Llega una nueva jornada con productos del Golfo San Matías
2
 Apoyo a la Agencia Esquel Turismo: destacan su potencial para fortalecer la promoción
3
 Epuyén convoca a una jornada de extracción de pinos para el cuidado del bosque nativo
4
 Viñas Nant y Fall agradeció a RED43: "uno de los pilares importantísimos de nuestro emprendimiento es la comunicación"
5
 Impulso al turismo interno
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -