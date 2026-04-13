Nueva campaña de castraciones gratuitas: Fechas y dónde anotarse

La Municipalidad de El Bolsón confirmó la realización de nuevas jornadas de castraciones gratuitas en El Bolsón, una iniciativa que apunta al control responsable de la población de perros y gatos, así como a la mejora de la salud pública.

Las actividades se desarrollarán en el barrio Costanera Sur, con turnos programados para el martes 14 de abril a las 10 horas, mientras que la jornada principal de intervenciones tendrá lugar el sábado 18 de abril en el Centro Comunitario del barrio Esperanza.

Desde el municipio informaron que los turnos deben solicitarse previamente en el mismo espacio donde se realizarán las intervenciones.

O.P.