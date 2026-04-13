Robaron un celular en Esquel y lo encontraron en la ruta a Leleque

La comisario Carolina Pauli, desde la comisaria segunda de la Unidad Regional Esquel, detalló los hechos policiales del fin de semana..

El día domingo, un caso implicó a la Comisaría Cholila: "recepcionó un llamado telefónico de un joven que refiere que alrededor de las cuatro de la tarde, su mamá había radicado una denuncia aquí en Comisaría Primera porque le habían hurtado su teléfono celular. A través de una aplicación de lo que es el seguimiento del teléfono, logran detectar que ese teléfono se activa en lo que es la zona de la Ruta 15".



La búsqueda implicó a distintas dependencias: "Es una ruta que comunica la zona de la Subcomisaría Leleque con la localidad de Cholila. El personal de Cholila comienza a hacer un rastrillaje por alrededor de la ruta, no logra dar con estas personas. Inmediatamente le avisa a la Comisaría del Maitén, ya que son los que le corresponde la jurisdicción de la Subcomisaría Leleque".



El personal de la Subcomisaría junto con personal de la Comisaría del Maitén realizan un rastrillaje por la ruta: "encuentran a dos personas masculinas que estaban caminando en el lugar. Se procede a su identificación. Ambos son aquí de la ciudad de Esquel y entre sus pertenencias se logra determinar que contaban con la presencia de celular que había sido denunciado como sustraído".



Son trasladadas a la Comisaría del Maitén, se informa al Ministerio Público Fiscal. Si bien el Ministerio Público Fiscal que le corresponde es de la zona de la comarca, en razón de que la denuncia inicial fue radicada aquí en la Comisaría Primera, se pone en conocimiento al Ministerio Público Fiscal de aquí de Esquel: "La doctora Estuardo, que se encontraba de turno, informada de esta situación, dispone que ambos sean imputados y que permanezcan detenidos por el delito de hurto. Van a quedar detenidos hoy en la mañana, aproximadamente a las 11 de la mañana, será la audiencia del control de detención y serán aquí en la Fiscalía de aquí de Esquel. Son trasladados aquí para llevarse adelante la audiencia".

Respecto a las pertenencias, donde se encontraba el celular, que se visualizaba la cara de la denunciante justo en fondo de pantalla, se pide la orden de secuestro formal, ya que quede resguardo de allí de la comisaría, como elemento secuestrado.

SL