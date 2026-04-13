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Lunes 13 de Abril de 2026
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13 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Dictarán un taller de pantuflas de fieltro a beneficio de la escuela Waldorf

La propuesta se realizará el 24 de abril en Lago Puelo y está abierta a toda la comunidad. Lo recaudado será destinado a la Escuela Waldorf Crisol de Micael.
Por Redacción Red43

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El próximo viernes 24 de abril se llevará a cabo un taller de pantuflas de fieltro en Lago Puelo. La actividad tendrá lugar a las 16 horas en el edificio de la Escuela Secundaria Waldorf, ubicado en Villa del Lago, y contará con la posibilidad de continuidad el sábado 25 por la mañana.

 

El taller está dirigido a personas sin experiencia previa.

 

Aprender desde cero: diseño y confección

Durante el encuentro, los participantes aprenderán a diseñar y confeccionar pantuflas utilizando fieltro, un material reconocido por su capacidad de aislamiento térmico y su durabilidad. En una zona donde las bajas temperaturas marcan el ritmo de la vida cotidiana, este tipo de saberes prácticos adquieren especial practicidad.

 

El enfoque del taller será integral: desde la elección del diseño hasta la confección final, lo que permite a las personas completar su propio producto.

 

 

Modalidad, costos e inscripción

El taller tendrá un valor sugerido de $20.000, monto que no incluye los materiales necesarios para la confección. 

 

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de los teléfonos 2945-642890 y 2944-484610, donde también se brinda información sobre materiales y modalidad de trabajo.

 

Aporte a la educación alternativa

Todo lo recaudado será destinado a la Escuela Waldorf Crisol de Micael, institución que impulsa una propuesta educativa basada en pedagogías alternativas.

 

En el contexto de la llegada del invierno, el taller de pantuflas de fieltro en Lago Puelo también pone en valor los oficios manuales como alternativa productiva y creativa. La posibilidad de aprender técnicas vinculadas al trabajo con lana y textiles responde a una necesidad práctica, y también abre oportunidades de desarrollo personal y económico.

 

 

La convocatoria, abierta y sin requisitos previos, invita a participar de una experiencia que trasciende lo técnico: se trata de compartir saberes, fortalecer redes comunitarias y generar recursos para sostener proyectos educativos.

 

 

 

O.P.

 

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