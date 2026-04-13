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Por Redacción Red43

Murió ahorcado por su padrastro porque no quiso bajar el volumen de la música

La tragedia familiar se desató después de una noche atravesada por el consumo de alcohol. El hombre se defendió al ser atacado con un machete y todo terminó de la peor manera.
Por Redacción Red43

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Una discusión por el volumen de la música desencadenó una tragedia familiar en una casa de la localidad de San Cosme, en la provincia de Corrientes. Todo empezó cuando Miguel Ángel Coutada, de 52 años y padre de dos bomberos voluntarios del pueblo, le pidió una vez más a su hijastro, Cristian Nicolás Romero, que hiciera menos ruido y dejara descansar a los demás. Según reconstruyeron testigos, después de una noche atravesada por el consumo de alcohol y drogas, Romero tuvo una reacción desmedida ante la insistencia del padrastro.

 

En medio del enfrentamiento, Romero tomó un machete y se abalanzó sobre Coutada. El hombre logró esquivar los primeros golpes y, en un intento desesperado por defenderse, lo tomó del cuello para que soltara el arma. Fue en ese forcejeo donde todo se volvió irreversible. La presión se sostuvo más de lo necesario y Romero murió por asfixia en el lugar.

 

El hecho ocurrió en la esquina de Elena Osuna y Doctor Valenzuela, a media cuadra de la comisaría local. Sin embargo, cuando la policía llegó a la casa, ya no hubo nada que pudieran hacer para reanimar a Romero.

 

Coutada se entregó sin oponer resistencia y quedó detenido por orden de la fiscal Gabriela Ibarra, a cargo de la investigación. Además, otras cuatro personas que estaban en la casa fueron demoradas en un primer momento.

 

Coutada fue trasladado a la comisaría de Paso de la Patria. Tras su declaración indagatoria, la fiscal Ibarra deberá definir si actuó en legítima defensa. Si así lo considera, podría recuperar la libertad en las próximas horas.

 

El cuerpo de Romero fue trasladado a la Morgue Judicial de Corrientes para la autopsia, que determinará la causa exacta de la muerte. Según trascendió en medios locales, Romero tenía antecedentes por robos y hurtos y problemas de adicción a las drogas.

 

 

 

 

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