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14 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Frigorífico: "Todas las gestiones burocráticas y crediticias ya están a disposición de quien quiera hacerse cargo"

El gobernador Ignacio Torres se refirió a la situación del frigorífico de Trevelin y confirmó que la provincia ya facilitó las habilitaciones y el apoyo financiero para los inversores.
Por Redacción Red43

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En su paso por la obra de gas de Valle Chico, el gobernador Ignacio Torres habló sobre la situación actual del frigorífico de Trevelin. Confirmó que mantuvo contactos con el inversor y que este martes se realizaría una reunión con el representante legal para avanzar en el traspaso de la unidad productiva.

 

Según explicó Torres, el esquema de negocios planteado por los interesados se basa en la exportación de productos a través del puerto de Puerto Madryn. En ese sentido, el Ejecutivo provincial intervino para facilitar las habilitaciones de las áreas de producción y coordinar gestiones ante la Aduana.

 

"Todas las gestiones burocráticas y crediticias ya están a disposición de quien quiere ahora hacerse cargo del frigorífico", afirmó el mandatario, mencionando que también se puso a disposición el Banco del Chubut y un esquema de alivio fiscal para la operatividad de la empresa.

 

Torres indicó que actualmente existe un acuerdo entre privados y que la participación del Estado se centró en agilizar los trámites administrativos para la reactivación de la planta. "Esperemos que rápidamente se llegue a buen puerto para poder recuperar esos puestos de trabajo y también tener una unidad exportadora", concluyó el gobernador respecto a los objetivos de la negociación.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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