Denunciaron condiciones laborales irregulares y la Justicia les dio la razón

Un fallo judicial en El Bolsón reconoció el derecho a indemnización de dos trabajadores rurales que denunciaron haber sido empleados sin registración y en condiciones deficientes en un establecimiento de Mallín Ahogado. La causa avanzó sin la participación del empleador, lo que permitió tener por acreditados los hechos expuestos en la demanda.

Un acuerdo inicial que no se cumplió

Según surge del expediente, los trabajadores llegaron desde otra provincia en diciembre de 2020 con la promesa de un empleo estable, vivienda y condiciones adecuadas. Sin embargo, al incorporarse a una chacra ubicada en Costa del Río Azul, en la zona de Mallín Ahogado Alto, el escenario fue distinto al ofrecido.

Allí realizaban tareas generales vinculadas a la producción agrícola, como cosecha, poda, desmalezamiento, mantenimiento y embalaje. Desde el inicio, la relación laboral se desarrolló sin registración formal, sin aportes ni documentación que respaldara el vínculo.

Jornadas extensas y condiciones cuestionadas

El reclamo también incluyó las condiciones en las que se desarrollaba el trabajo. De acuerdo a lo denunciado, las jornadas se extendían desde las 8 hasta las 20, con actividad durante fines de semana y sin descansos compensatorios.

A esto se sumaba el alojamiento dentro del mismo predio rural, en un espacio que los trabajadores describieron como inadecuado. Con el paso del tiempo, la situación derivó en reclamos por malos tratos y un episodio que motivó la intervención de autoridades laborales.

Intimación y ruptura del vínculo

Frente a este escenario, los trabajadores intimaron al empleador a regularizar la relación laboral, registrar el vínculo, abonar diferencias salariales y cumplir con las obligaciones legales. También solicitaron la entrega de la documentación correspondiente.

Ante la falta de respuesta satisfactoria, decidieron considerarse despedidos por responsabilidad del empleador, figura conocida como despido indirecto, y avanzaron con una demanda judicial para reclamar indemnizaciones.

Un proceso sin respuesta del empleador

Durante el proceso, el empleador no se presentó ni respondió a la demanda. Esa ausencia fue determinante: al no haber contestación, el juzgado consideró acreditados los hechos relatados por los trabajadores en tanto no fueron controvertidos.

Con esos elementos, la sentencia tuvo por probada la existencia del vínculo laboral, su falta de registración y las condiciones denunciadas. También concluyó que los incumplimientos justificaron la decisión de los trabajadores de dar por finalizada la relación.

Qué establece el fallo

La resolución reconoce indemnizaciones por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, vacaciones y aguinaldo. Además, incluye sanciones económicas por empleo no registrado y por la necesidad de recurrir a la vía judicial para hacer valer sus derechos.

El fallo también ordena al empleador entregar la documentación laboral correspondiente en un plazo determinado, bajo apercibimiento de aplicar multas en caso de incumplimiento.

El monto total de la indemnización aún no fue definido. Será establecido en una etapa posterior de liquidación, donde se calcularán los distintos rubros junto con los intereses.

Condiciones laborales en el ámbito rural

El caso pone en foco la problemática del trabajo rural no registrado y las condiciones en las que se desarrollan algunas relaciones laborales en el sector. La sentencia de primera instancia, que aún puede ser apelada, marca un antecedente en cuanto al reconocimiento judicial de estas situaciones y sus consecuencias legales.

Mientras el proceso continúa en su etapa de definición económica, el fallo deja establecido que la falta de registración y el incumplimiento de las obligaciones laborales pueden derivar en sanciones para los empleadores.



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O.P.