Exfuncionario implicado en una causa de abuso de una menor tendrá audiencia

El miércoles 15 de abril a las 11:00 hs se realizará en la Sala 2 de los Tribunales de Esquel una audiencia de apertura de investigación en el marco de un proceso que podría avanzar mediante un juicio abreviado. La causa está vinculada a un presunto caso de abuso de una menor y tiene como imputado a José María Spinelli.

Durante la audiencia, el acusado será formalmente notificado de la investigación preparatoria, tal como ya fue dispuesto por la Oficina Judicial de Esquel tanto para él como para su defensa.

Cabe señalar que Spinelli ya había sido objeto de distintas acusaciones en el pasado. En 2024, una empleada municipal lo denunció por una situación de acoso, lo que derivó en su apartamiento de funciones. Asimismo, había sido acusado por presuntos pedidos de favores sexuales a cambio de la gestión de beneficios sociales, hechos que fueron señalados públicamente en su momento.

R.G.