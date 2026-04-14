Torres: “En un mes vamos a estar prendiendo la hornalla con los vecinos”

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió el avance de la obra de infraestructura de Valle Chico y puso el foco en la necesidad de garantizar servicios básicos en los desarrollos habitacionales, al tiempo que cuestionó prácticas de gestiones anteriores.

“Subimos recorriendo un poco el avance de la obra, una obra muy importante que viene a colapsar un poco de lo que venimos viendo a lo largo y ancho de la provincia, de muchas estafas que se dieron en su momento, de entregas de viviendas o lotes sin servicio”, expresó. En esa línea, remarcó que “eso es ilegal, y se hace eso en periodos electorales, creo que estas se entregaron en el 2021, que era justamente un año electoral”.

El mandatario fue crítico con ese tipo de políticas y señaló: “En vez de darle una solución habitacional, le terminaron dando un problema a la familia”. Según explicó, esa situación derivó en una obra de mayor envergadura a la prevista inicialmente: “Esto derivó en una obra de infraestructura que terminó siendo mucho más grande de lo que creíamos, de más de 1.000 millones de pesos, creo que terminó siendo 1.500 millones de pesos”.

No obstante, destacó los avances y anunció plazos concretos: “La buena noticia es que de acá a un mes, estas viviendas que ya están construidas, que son más de 100, van a tener gas como corresponde, y el resto de los lotes, que en total son 350 lotes, van a tener los servicios de agua y gas como corresponde”.

Torres también subrayó el impacto de estas obras en la vida cotidiana: “Son las obras más importantes, son las que le cambian realmente la calidad de vida a la gente, cuando prenden la hornalla ya tienen gas, cuando pueden calefaccionarse, cuando tienen agua”.

Finalmente, reafirmó el compromiso de finalización en el corto plazo: “El compromiso es en un mes, en este mismo lugar vamos a estar reunidos con los vecinos y ya vamos a estar prendiendo la hornalla como nos comprometimos”, y concluyó: “En un mes vamos a estar acá, si Dios quiere, con todos los vecinos, con las viviendas calefaccionadas después de tantos años de estafas”.

R.G.