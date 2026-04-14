Inflación de marzo: Fue del 3,4% impulsada por la educación, los combustibles y la carne

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo de 2026 registró una variación del 3,4%. Con este dato, la inflación acumulada en los últimos 12 meses se ubicó en un 32,6%, confirmando una leve aceleración respecto al 2,9% que se había registrado en los meses de enero y febrero.

Desde el Ministerio de Economía, el titular de la cartera, Luis Caputo, explicó que este número estuvo condicionado por factores externos y estacionales. Según el funcionario, se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, que afectó los precios de la energía a nivel global, sumado al proceso de corrección de precios relativos en servicios regulados y alimentos.

Educación y Transporte: Los rubros con mayores aumentos

Como sucede históricamente en el tercer mes del año, el rubro Educación fue el que registró el mayor incremento, alcanzando un 12,1% debido al inicio de las clases. No obstante, Caputo subrayó que esta suba fue "la más baja de los últimos 8 años para un mes de marzo".

En segundo lugar se ubicó Transporte, con un alza del 4,1%, impulsada directamente por la situación internacional. Entre los aumentos más fuertes dentro de este ítem se destacaron:

Combustibles: Suba del 9%.

Pasajes de avión de cabotaje: Incremento del 24%.

Transporte interurbano: Aumento del 22%.

El peso de la carne en la región

En el análisis por categorías, los Precios Regulados (tarifas de servicios, transporte y educación) lideraron la tabla con un 5,1%. Por otro lado, la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, traccionada principalmente por la suba de las Carnes y derivados, que en el Gran Buenos Aires llegó al 6,9%.

En la vereda opuesta, las divisiones que registraron menores variaciones fueron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

Perspectivas para abril

A pesar de que el dato final (3,4%) estuvo por encima de lo que esperaban las consultoras de la City (que proyectaban entre 2,7% y 3%), el Gobierno mantiene una visión optimista para el corto plazo.

Caputo explicó que a medida que se disipe el impacto de la situación internacional y el "desplome preelectoral" en la demanda de dinero del año pasado, el orden fiscal permitirá una desaceleración. "Desde abril se viene un proceso de desinflación. Se vienen los mejores meses", concluyó el ministro, proyectando que el índice retomará la senda de caída hacia niveles internacionales.











M.G

