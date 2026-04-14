Viviendas: impulsan un programa para docentes, salud y policías

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, amplió los detalles del plan de 450 viviendas anunciado tiempo atrás y confirmó que distintas localidades, incluida Esquel, estarán comprendidas dentro de la iniciativa.

“Sí, está comprendido”, afirmó al ser consultado, y adelantó que avanzará junto a los municipios en la identificación de terrenos disponibles: “De hecho, ahora nos vamos a sentar con Matías y me va a mostrar cuáles son los lotes que tienen con servicio”.

Según explicó, el esquema prevé un trabajo coordinado entre Provincia y municipios. “Es un plan conjunto, los municipios se comprometen a poner a disposición lotes con servicios, la provincia a través de Chubut Fideicomisos, esto es por fuera del IPV, es más ágil”, señaló.

El programa está dirigido a sectores específicos: “Es para docentes, para gente de salud, y también para policías de toda la provincia”, indicó Torres. Además destacó el sistema constructivo: “Con un sistema de viviendas de rápida construcción, como pudimos ver en la Comarca, que en tres meses se pueden levantar viviendas de calidad”.

El mandatario también indicó que ya mantuvo contactos con representantes del sector educativo: “Hoy me comuniqué también con SITRAED y con ATECH, para mostrarles cómo va a ser el sistema”.

Uno de los puntos centrales del plan, según subrayó, es la transparencia en el acceso: “Lo más importante es que sepan que no hay intermediarios, se puede anotar el que quiere, y se hace un corte entre los distintos sujetos de crédito”.

En cuanto al financiamiento, explicó que el esquema prevé un sistema de recupero accesible: “Con el repago, que es la mitad de lo que se paga en un alquiler aproximadamente, eso va a una asignación específica para hacer más viviendas para más docentes, para más gente de salud y para más policías”.

Por último, aclaró que el Instituto Provincial de la Vivienda no intervendrá en este programa: “No, en este programa no, porque el IPV tiene otras restricciones crediticias que dejarían afuera a muchas personas que bajo este programa pueden acceder, y son distintos tipos de viviendas también”.

R.G.