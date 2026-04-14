Torres: "Habrá un esquema de alivio financiero con el Banco del Chubut"

En el marco de la paritaria con el sector docente, el gobernador Ignacio Torres se refirió a la negociación salarial y a la situación económica de los trabajadores. El mandatario informó que mantendrá encuentros con las carteras de Educación y Economía para establecer los términos de la propuesta que se presentará en la mesa paritaria.

"Me voy a reunir con el Ministro y con Economía a ver hasta dónde se puede cubrir esas expectativas y hasta dónde no, como siempre lo hemos hecho hablando claro y con la verdad", señaló Torres. El gobernador indicó que el ofrecimiento consistirá en una propuesta al salario básico, determinada por la capacidad financiera de la provincia.

Asimismo, el mandatario mencionó que existe una tendencia de los agentes públicos a realizar el pago mínimo de las tarjetas de crédito. Torres comparó este escenario con el ocurrido en el año 2001 y explicó que esta práctica genera una acumulación de deuda financiera para los empleados.

Ante esta situación, el gobernador adelantó que la paritaria contará con la intervención del Banco del Chubut. "Va a haber un momento en la paritaria con el Banco de la Provincia de Chubut para plantear un esquema de alivio financiero para poder salir de ese obstáculo", detalló el titular del Ejecutivo.

Torres manifestó que, aunque la provincia no cuenta con herramientas para modificar variables macroeconómicas, se buscará dinamizar la economía local. "Si tenemos herramientas para llevar algún alivio financiero hasta que empiece a reactivar la economía e ir saliendo de esta recesión que golpea a todos", concluyó.

E.B.W.