Despierta Chubut: “va a haber nuevas incorporaciones”

El gobernador Ignacio Torres estuvo en la ciudad de Esquel, y fue consultado al respecto de su fuerza política Despierta Chubut y a su proyección para las elecciones de 2027.



“Me parece que es muy pronto”, dijo al respecto de las candidaturas: “hay ansiedades yo veo que todos los días se lanza algún candidato intendente, candidato a gobernador yo por lo menos lo que hablo con los propios con los intendentes, con los funcionarios muchos tienen expectativas de tener carrera política y es legítimo”.



Torres remarcó que la política tiene que tener otro enfoque: “son momentos de abrir la ventana y escuchar más a la gente y no estar atento a las cuestiones electorales o político-partidarias, es momento para acompañar al vecino, para salir, para escuchar, salir del escritorio y concentrarse en lo importante, que es la gestión”.



Los nombres, para Torres, no son urgentes: “va a haber momentos para quienes tengan aspiraciones electorales demostrar que han hecho las cosas bien en el caso de los funcionarios, en el caso de los intendentes en el caso de los candidatos y ahí si se va a definir los nombres para competir en cada ciudad”.



Despierta Chubut proyecta ampliarse: “Se va a ampliar de hecho estamos hablando ahora con algunos intendentes que tienen perspectiva de sumarse al frente, quieren hacerlo obviamente bajo su propio partido con una identidad propia, eso implica ampliar el frente, implica también dialogar con más actores y obviamente no solo va a seguir sino que también va a haber nuevas incorporaciones”.

SL

