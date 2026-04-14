Alerta por fuertes vientos en Esquel: las ráfagas podrían superar los 70 km/h este martes

De acuerdo a los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, este martes 14 de abril se presenta como una jornada marcada por la inestabilidad climática y, fundamentalmente, por la presencia de fuertes vientos en toda la región cordillerana.

El día comenzará con lluvias aisladas durante la madrugada, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Sin embargo, el fenómeno más relevante será el viento proveniente del noroeste, que alcanzará velocidades de hasta 41 km/h, acompañadas por ráfagas que se situarán entre los 70 y 78 km/h.

Mañana de ráfagas intensas

Hacia la mañana, si bien cesará la probabilidad de lluvias, las condiciones de viento se intensificarán. Se espera un clima "ventoso" con ráfagas que mantendrán su fuerza máxima (70-78 km/h) y vientos constantes de hasta 50 km/h provenientes del oeste. La temperatura para este momento del día se mantendrá estable en torno a los 10°C.

Mejoramiento paulatino

Para la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado y se registrará la temperatura máxima del día, estimada en 11°C. Aunque el viento continuará presente, se espera una leve disminución en la intensidad de las ráfagas, las cuales oscilarán entre los 51 y 59 km/h.

Finalmente, hacia la noche el tiempo tenderá a estabilizarse. El cielo permanecerá algo nublado, la temperatura descenderá a los 9°C y el viento calmará significativamente, con velocidades de apenas 7 a 12 km/h provenientes del sudoeste, sin ráfagas de consideración.