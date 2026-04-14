Trelew: Denuncian presuntos abusos entre alumnos de una escuela

En la ciudad chubutense de Trelew, denunciaron un caso de abusos a alumnos por parte de otros compañeros en la Escuela Primaria Nº 21.

El caso provocó la violencia de padres en la institución, la intervención provincial de las autoridades y la suspensión de clases momentánea.

Un joven resultó herido y trasladado al Hospital Zonal de Trelew tras pegarle una patada a un vidrio y cortarse la pierna.

Esta fuera de peligro. Intervino comisaría segunda por jurisdicción y la Policía Comunitaria que actuó de mediadora entre tres padres representantes que ingresaron a hablar al establecimiento con personal del Ministerio de Educación.

SL