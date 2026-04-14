Chubut Deportes convocó a Félix Grenier para dar capacitaciones de Newcom en la meseta

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Paso del Sapo sigue dando que hablar. Debe ser un paraíso. Un lugar para vivir mejor, para respirar mejor. Conectado con la naturaleza, lejos de los grandes centros urbanos (a veces necesario y a veces no tan necesario), Paso del Sapo es un lugar donde hay mucho por hacer.

Solo hace falta voluntad, unir esfuerzos y acompañar desde el Estado, porque solo no se puede. Tiene que haber una decisión política en el desarrollo de las pequeñas comunidades. Del deporte recreativo y social en las pequeñas localidades o comunas rurales.

Félix Grenier está a punto de cumplir 40 años de edad. Vive en Paso del Sapo, lugar donde armó su familia.

Está en la Coordinación de la Planta Educativa de Piedra Parada, junto con el profesor Rodrigo Espinosa. Encontró en el Newcom una ventana al mundo y Chubut Deportes lo descubrió.

“Te cuento un poco cómo llegué a ser técnico de Newcom. Acá nosotros tenemos en Paso del Sapo el equipo de Leones Newcom, con el que empezamos hace unos cinco años y tuve la oportunidad de poder hacer el curso de técnico provincial, gracias al equipo Leones porque fueron ellos los que pagaron la capacitación para que mi señora y yo lo podamos hacer”, señaló Félix Grenier a este medio.

“Agradecido principalmente porque crecí en el Newcom con ellos y bueno hoy puedo dar capacitaciones o clínicas en las diferentes comunas. Y Gan Gan fue uno de los lugares”.

A través de Chubut Deportes trabajará en la capacitación de este deporte en gran parte de la meseta, según destacó.

“Quiero agradecer al ente Chubut Deportes ya que hace más o menos 15 o 20 días anduvieron por Paso del Sapo y se enteraron que yo era técnico provincial y me hicieron la propuesta de poder dar las clínicas”.

Arrancó en Gan Gan, luego irá a Lagunita Salada, después a Cushamen, Gastre y terminará en Gualjaina.

Todo esto antes del inicio de los Juegos Comunales. Siempre un paso adelante.

La clínica que dictó en Gan Gan y la que dará en cada uno de los lugares, es abierta para todos los que quieran aprender el deporte en Newcom.

“En Gan Gan me encontré con un grupo de gente muy buena, con muchas ganas de aprender el Newcom, lo que es el deporte Newcom”, remarcó además.

“Ellos recién están empezando. Creo que hay una escuelita de Newcom en una categoría + 60, que empezaron el año pasado, pero les falta mucho conocer reglas, entrenamiento. Así que bueno, gracias a ellos y a otros que se sumaron tenía alrededor de 25 participantes en la clínica, así que estuvo muy bueno".

Claro que la situación en Lagunita Salada es diferente. Tienen otro nivel de juego y compiten cada vez que pueden. El elenco de Anay participó en varios torneos.

¿Cómo hará Grenier para capacitar en lugares donde ya se practica este deporte? Lo dice de la siguiente manera:

“Ahí vamos a ir un poquito más avanzado, unos pasitos más adelantados, porque ya se le puede enseñar los enroques que pueden hacer, cómo mejorar un poco el juego de ellas.

Ahí es un poco más avanzada la clínica, porque bueno, ellas ya han jugado torneos, ya saben posicionarse en la cancha, hacer unas rotaciones, entonces bueno, ya ahí es un poco más dinámico el juego”.

En relación a los Leones de Paso del Sapo, equipo que ya tiene unos cinco años de vida, Grenier destacó que el grupo de Leones es es un grupo muy unido y que tiene mucha responsabilidad en los entrenamientos. “Nosotros entrenamos de lunes a viernes dos horas, y siempre están ahí, al pie del cañón, como se dice, así que son muy responsable. Cada vez que salen a competir traen algo, así que estoy muy contento con este equipo”.

“Además en Paso del Sapo tenemos tres jugadores que están en la selección provincial y uno preseleccionado para la selección nacional, así que algo bien estamos haciendo”.