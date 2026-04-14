Lo asesinó de un golpe en la cabeza y después se quedó dormido al lado del cuerpo de la víctima

Un homicidio ocurrido en Puerto Madryn comenzó a esclarecerse en las últimas horas con la detención de dos hombres señalados como los presuntos responsables. El dato que más impactó a los investigadores es que uno de los sospechosos fue encontrado dormido dentro de la vivienda, a pocos metros del cuerpo de la víctima.

El hecho se habría desencadenado el domingo por la noche, en el marco de un encuentro entre conocidos que terminó de la peor manera. Sin embargo, la información tomó estado público recién este lunes, cuando trascendieron los primeros avances de la investigación.

La víctima fue identificada como Oscar Limonao, de 50 años. Según informó el Ministerio Público Fiscal, presentaba un golpe en la cabeza que habría sido determinante para su muerte. El episodio comenzó a investigarse tras un aviso al Centro de Monitoreo, que alertó sobre una situación sospechosa en el lugar.

Cuando la Policía llegó a la vivienda, encontró la escena del crimen y dio inicio a las primeras actuaciones. En una habitación cercana, los efectivos hallaron a un hombre durmiendo, quien rápidamente quedó bajo sospecha por su posible vinculación con el hecho. En el lugar también había una importante cantidad de botellas de bebidas alcohólicas, lo que refuerza la hipótesis de que todo ocurrió durante una reunión.

A medida que avanzaron las diligencias iniciales y se recolectaron pruebas, se dispuso la detención de una segunda persona, también presuntamente implicada en el homicidio. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras se profundiza la investigación.

En la escena trabajó personal que realizó peritajes para preservar evidencias clave. La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que ya dispuso una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido y determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos.

Por el momento, el caso se encuentra en una etapa inicial y no se descartan nuevas actuaciones. El próximo miércoles se realizará la audiencia de control de detención, donde se formalizarán las imputaciones y se definirán las condiciones en las que los acusados continuarán el proceso.

Fuente: MPF, Madryn