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Por Redacción Red43

"Hilos en el Territorio": invitan a participar de un taller de bordado gratuito en los barrios de Esquel

La propuesta de los Talleres Municipales de Arte está destinada a jóvenes y adultos, con o sin experiencia previa. Se dictará los jueves en las sedes vecinales del 28 de Junio y Matadero.
Por Redacción Red43

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En el marco de los Talleres Municipales de Arte 2026, la Secretaría de Cultura de Esquel lanzó la convocatoria para "Hilos en el Territorio", un taller de bordado diseñado para jóvenes y adultos que busca unir la técnica artística con el sentido de pertenencia barrial.

 

La capacitación, a cargo de la educadora Paula Lessa, propone un recorrido por diversos puntos, técnicas y colores. La iniciativa está abierta tanto para quienes desean dar sus primeros pasos en el bordado como para aquellos que ya cuentan con experiencia y buscan perfeccionar su estilo.

 

Más allá de la enseñanza técnica, el taller tiene una impronta comunitaria clara. Según explicaron desde la organización, el objetivo es "crear piezas para que circulen en el territorio", fomentando que cada participante encuentre su propia identidad expresiva en cada puntada.

 

Para facilitar el acceso de los vecinos, el taller se dictará todos los jueves en dos puntos estratégicos de la ciudad:

 

Sede Vecinal Barrio 28 de Junio: de 14:30 a 16:00 hs.

 

Sede Vecinal Barrio Matadero: de 17:00 a 18:30 hs.

 

La modalidad del taller es libre y gratuita, reafirmando el compromiso del municipio de acercar propuestas culturales de calidad a los distintos sectores de Esquel.

 

Inscripciones

 

Aquellas personas interesadas en sumarse a esta experiencia creativa pueden solicitar más información o realizar su inscripción comunicándose al teléfono 342 5140982.

 

Desde el área de Cultura invitan a la comunidad a no quedarse con las ganas de bordar y participar de estos espacios de encuentro, aprendizaje y creación colectiva que recorren la ciudad.




M.G

 

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