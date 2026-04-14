Ignacio “Nacho” Torres visita Esquel con agenda en obras y actividades sociales

El gobernador de la provincia, Ignacio “Nacho” Torres, estará este martes en Esquel, de acuerdo a lo difundido por la Municipalidad local, con una agenda que combina supervisión de obras y actividades vinculadas al ámbito social y educativo.

Entre las actividades previstas, a las 10:00 hs el mandatario realizará una recorrida por la obra de gas en el sector de Valle Chico, un proyecto importante para mejorar la infraestructura y los servicios en ese barrio de la ciudad.

Por la tarde, a las 15:00 hs, Torres participará del lanzamiento de la formación de cuidadores domiciliarios, una iniciativa que contará con la presencia de intendentes de la región y autoridades de la Universidad del Chubut.

La visita se enmarca en una serie de acciones que el gobierno provincial viene desarrollando en distintas localidades de la provincia.

R.G.