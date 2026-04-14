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14 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Ignacio “Nacho” Torres visita Esquel con agenda en obras y actividades sociales

Según informó la Municipalidad de Esquel, el gobernador estará hoy en la ciudad: recorrerá la obra de gas en Valle Chico y lanzará la formación de cuidadores domiciliarios junto a intendentes y la Universidad del Chubut.
Por Redacción Red43

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El gobernador de la provincia, Ignacio “Nacho” Torres, estará este martes en Esquel, de acuerdo a lo difundido por la Municipalidad local, con una agenda que combina supervisión de obras y actividades vinculadas al ámbito social y educativo.

 

Entre las actividades previstas, a las 10:00 hs el mandatario realizará una recorrida por la obra de gas en el sector de Valle Chico, un proyecto importante para mejorar la infraestructura y los servicios en ese barrio de la ciudad.

 

Por la tarde, a las 15:00 hs, Torres participará del lanzamiento de la formación de cuidadores domiciliarios, una iniciativa que contará con la presencia de intendentes de la región y autoridades de la Universidad del Chubut.

 

La visita se enmarca en una serie de acciones que el gobierno provincial viene desarrollando en distintas localidades de la provincia. 

 

 

 

R.G.

 

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