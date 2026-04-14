Esquel se adhiere a la Declaración de París para prevenir el VIH

La Municipalidad de Esquel, a través de la Dirección de Género y Diversidad y la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, llevó adelante una serie de jornadas integrales de trabajo y capacitación centradas en la prevención combinada del VIH y la sífilis. La iniciativa se desarrolló en articulación con la Secretaría de Salud de la Provincia y ONU SIDA, contando con la participación de autoridades sanitarias provinciales y representantes internacionales del organismo de Naciones Unidas.

En el marco de estas actividades se concretó la firma de adhesión de la ciudad a la Declaración de París. Este documento representa un compromiso de las ciudades y municipios para acelerar la respuesta al VIH y poner fin a la epidemia como amenaza de salud pública para el año 2030. La estrategia se basa en los objetivos 90-90-90: que el 90% de las personas con VIH conozcan su diagnóstico, que el 90% de ellas acceda al tratamiento y que el 90% logre la supresión de la carga viral para mantenerse sanas y reducir el riesgo de transmisión.

Asimismo, se realizó una mesa de trabajo interna con la participación de distintas áreas municipales y organizaciones sociales. Durante el encuentro, los referentes analizaron los circuitos y recursos existentes en la ciudad y plantearon nuevas estrategias intersectoriales orientadas a la prevención y el acompañamiento integral de las personas.

Como cierre de la propuesta, el Hospital Zonal de Esquel fue sede de una capacitación en prevención combinada destinada a equipos municipales, personal de salud y organizaciones de la sociedad civil. El espacio permitió compartir herramientas actualizadas para mejorar el abordaje integral en la zona, promoviendo la detección temprana y el fortalecimiento del trabajo en red entre las distintas instituciones involucradas.

E.B.W.